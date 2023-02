Ce spune Aurescu despre progresul privind respectarea drepturilor minorităților naționale în Ucraina

Ministrul Afacerilor Externe susține că a rămas, în urma discuțiilor cu omologul ucrainean, ca regimul de la Kiev să se consulte cu reprezentanții minorităților naționale când modifică legislația.

Întrebat dacă România a început să facă demersuri pe lângă Kiev pentru ca în viitor reprezentanții minorităților naționale să fie consultați când sunt teme legislative care îi afectează, liderul diplomației de la București a precizat.

„Da, după cum știți, am început acest proces de consultări. Am avut o discuție cu omologul meu, domnul Kuleba, pe 11 ianuarie, în urma discuției telefonice pe care cei doi Președinți, domnii Iohannis și Zelenski, au avut-o pe 4 ianuarie. Suntem în contact la nivel tehnic, așa cum am convenit cu domnul ministru Kuleba, iar procesul va continua”, a punctat ministrul Afacerilor Externe.

„De asemenea, ați putut constata că și Summitul dintre Uniunea Europeană și Ucraina, care s-a încheiat recent, a prevăzut, în Declarația finală a Summitului, un text care se referă la protecția acordată persoanelor aparținând minorităților naționale - un text convenit de Uniunea Europeană și de Ucraina, prin care se angajează părțile, inclusiv Ucraina, evident, să consulte reprezentanții minorităților naționale, să consulte Comisia de la Veneția, așa cum, de altfel, am solicitat și noi. Noi am participat la procesul de negociere a Declarației comune, inclusiv a acestui text care sprijină procesul despre care vorbeați”, a completat Bogdan Aurescu.

Ce spunea MAE în urmă cu o săptămână

În urmă cu o săptămână, MAE român a dat asigurări că acordă atenție deosebită problemei minorității române din Ucraina, explicând că, într-adevăr legea reprezintă o variantă îmbunătățită, ca urmare poziției exprimate de ambasada Ucrainei. Ministerul a precizat că persistă prevederi ce pot impacta negativ.

Privind poziția Ambasadei, MAE a transmis într-un răspuns pentru „Adevărul” că în evaluarea ministerului, „pe fond, legea reprezintă o variantă îmbunătățită în raport cu proiectele anterioare analizate la nivelul legislativului ucrainean”. Ministerul român a subliniat însă că „persistă prevederi care pot avea un impact negativ, prin raportare la standardele europene”.

Totodată, ministerul român a dat asigurări că acordă o atenție deosebită problematicii minorității din Ucraina, arătând că subiectul a fost abordat constant în cadrul de liderii celor două state, urmând să fie purtate consultări, „care să includă discuții la nivel de experți”, dar și o întâlnire, în perioada următoare, a celor doi miniștri de Externe.

Potrivit ministerului, unul dintre subiectele principale ridicate în mod repetat de către partea română vizează și necesitatea recunoașterii, de către Ucraina, a inexistenței așa-zisei „limbi moldovenești”.

Totodată, MAE a dat asigurări privind continuarea sprijinului ferm și constant pentru Ucraina, susținând că „dialogul constant și consistent desfășurat direct între cele două părți pe tema drepturilor persoanelor aparținând comunității românești din Ucraina poate contribui determinant la combaterea narativelor menite să afecteze încrederea reciprocă și cooperarea dintre cele două state”.

Comisia de Veneția, sesizată

La finalul lunii ianuarie, Titus Corlățean a anunțat că la solicitarea PSD, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat Comisiei de la Veneția să emită un aviz referitor legea privind minoritățile naționale din Ucraina, criticată de autoritățile române.

„Joi, 26 ianuarie 2023, Comisia de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a adoptat, în unanimitate, moțiunea pe care am inițiat-o, ca membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prin care Comisia de monitorizare a Adunării solicită oficial Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) să se sesizeze și să adopte un aviz, care să formuleze recomandări pe marginea recent adoptatei legi privind minoritățile naționale din Ucraina”, a anunțat Titus Corlățean, președintele Comisiei de politică externă din Senat.