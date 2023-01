PSD: APCE sesizează Comisia de la Veneția pe tema legii privind minoritățile naționale din Ucraina

Titus Corlățean a anunțat că la solicitarea PSD, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat Comisiei de la Veneția să emită un aviz referitor legea privind minoritățile naționale din Ucraina, criticată de autoritățile române.

„Joi, 26 ianuarie 2023, Comisia de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a adoptat, în unanimitate, moțiunea pe care am inițiat-o, ca membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prin care Comisia de monitorizare a Adunării solicită oficial Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) să se sesizeze și să adopte un aviz, care să formuleze recomandări pe marginea recent adoptatei legi privind minoritățile naționale din Ucraina”, a anunțat Titus Corlățean, președintele Comisiei de politică externă din Senat.

„Actul normativ menționat, care a fost adoptat de Rada Supremă a Ucrainei în decembrie 2022, în lipsa unei consultări prealabile corespunzătoare a reprezentanților mai multor minorități naționale, începând cu etnicii români, ridică o serie de probleme serioase, care riscă să afecteze suplimentar prezervarea identității naționale, culturale, religioase etc. a etnicilor români si a altor minorități naționale din Ucraina. Am salutat adoptarea, în unanimitate, de către Comisia de monitorizare a APCE, cu avizul favorabil al raportorului privind îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor Ucrainei față de Consiliul Europei, Alfred Heer (Elveția, ALDE) și am mulțumit colegilor parlamentari europeni pentru întelegerea și aprobarea acestei solicitări importante în susținerea menținerii identității naționale a etnicilor români din Ucraina.”, a completat fostul ministru de Externe.

Tratament corect pentru etnicii români

Titus Corlățean a precuzat că speră ca demersul de acum să ducă la îmbunătățirea tratamentului la care sunt supuși etnicii români din Ucraina.

„E interesant de spus că doi cunoscuți parlamentari din delegația Ungariei au dorit să co-inițieze moțiunea mea și că parlamentarii ucraineni prezenți au fost și ei de acord. Deci, se poate...Voi urmări cu atenție subiectul, prin pârghiile europene la care am acces, pentru ca etnicii români din Ucraina să se bucure în final de respectul și tratamentul corect, la nivelul standardelor de protecție stabilite de Consiliul Europei în domeniul minorităților naționale, așa cum, de altfel, procedează și România cu minoritățile naționale din țară noastră, inclusiv cea ucraineană”, mai punctează social-democratul.

De altfel, fostul ministru Externe din Guvernul Ponta a subliniat că a interpelat-o și pe șefa diplomației germane pe această temă, care a revoltat autoritățile de la București.

„Am interpelat-o în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în cadrul sesiunii în curs de la Strasbourg, pe ministrul german al afacerilor externe, Annalena Baerbock, în legătură cu situația minorităților naționale din Ucraina, începând cu etnicii români și cu ceea ce ar trebui să facă autoritățile ucrainene. Răspunsul ministrului german a fost foarte clar: Ucraina trebuie să îndeplinească criteriile politice de aderare la UE, inclusiv standardele europene în materia drepturilor minorităților naționale, pentru ca perspectiva europeană să îi fie confirmată”, a compltat Corlățean.

Ministerul Afacerilor Externe român a transmis, la finalul lunii decembrie, că solicită Ucrainei să consulte Comisia de la Veneția și să aplice pe deplin recomandările în cazul noii Legi privind minoritățile naționale adoptate de Rada Supremă a statului.