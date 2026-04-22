Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în zbor. Piloții aflați la bord făceau fotografii

Două avioane militare s-au ciocnit în aer deoarece piloții făceau fotografii. Incidentul incredibil s-a produs în urmă cu cinci ani, dar acesta a fost dezvăluit publicului recent.

Autoritățile sud-coreene au descoperit că două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer în 2021, deoarece piloții făceau fotografii și videoclipuri.

Incidentul a avut loc în timp ce avioanele se aflau într-o misiune de zbor în orașul Daegu, potrivit Consiliului de Audit și Inspecție din Seul, scrie BBC.

Piloții au supraviețuit, dar coliziunea a provocat pagube mari, reparațiile costând armata aproape 600.000 de dolari.

Unul dintre piloți, care a părăsit între timp armata, a fost obligat să plătească o amendă de 60.000 de dolari.

Incidentul a avut loc deoarece pilotul respectiv voia să facă fotografii pentru a comemora ultimul său zbor la unitatea militară.

Fotografierea zborurilor importante era „o practică răspândită în rândul piloților la acea vreme”, a declarat comisia de audit într-un raport publicat miercuri.