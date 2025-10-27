AUR ar putea să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Peiu: „Ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susţină pe Anca Alexandrescu în alegerile pentru primăria Capitalei.

Peiu a precizat într-o conferinţă de presă că viitorul candidat va fi stabilit, conform statutului partidului, în forurile de conducere, în prezent fiind consultate mai multe sondaje.

"În măsura în care se clarifică peisajul candidaţilor, vom fi şi noi gata să venim să vă prezentăm punctul de vedere. Avem un sondaj în derulare, aşteptăm primele date la sfârşitul acestei săptămâni şi, în funcţie şi de aceste date, se va lua o decizie în forurile statutare ale partidului. Nu pot să spun eu ce întrebări am pus în sondaje, că ar însemna că devoalez munca asiduă a cercetătorilor", a explicat senatorul, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă există posibilitatea ca AUR să o susţină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, el a răspuns: "Sigur că e posibil".

"În principiu, dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru. Nu e o... Nu trebuie să vă mire o astfel de soluţie. În principiu, susţinem ideea ca toată opoziţia să aibă un candidat unic, care să poată să beneficieze de cumulul voturilor celor care sunt în urmă. Asta nu înseamnă că putem să acceptăm orice condiţie pusă de ştiu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziţie", a adăugat Peiu.

Candidatul AUR va fi anunţat cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, a arătat el.

"Acum, depinde. M-aţi întrebat de doamna Alexandrescu, dacă dânsa anunţă ferm: "Gata, am intrat în campanie electorală!", e un element care ne poate ajuta să ne clarificăm. La fel dacă anunţă că nu. A lăsat de înţeles. Dacă anunţă ferm: "Gata, de azi sunt în campanie electorală sau de azi vă anunţ că am candidat", ne ajută să luăm o decizie, sigur. Dar aşteptăm şi noi" , a transmis liderul senatorilor AUR.