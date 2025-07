POT, ironie la o postare a premierului ungar Viktor Orban: „Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare”

O postare pe pagina de Facebook a Partidului Oamenilor Tineri, în care este ironizat premierul Ungariei, face trimitere la ambițiile expansioniste ale vecinului de la vest.

Premierul ungar Viktor Orbán a postat miercuri seara, pe Facebook, o fotografie după aterizarea în România, unde s-a întâlnit cu premierul român Ilie Bolojan.

„Am ajuns la București, pământ românesc. Hai la noapte în Transilvania!”, a fost mesajul lui Orbán.

Postarea a stârnit comentarii ironice din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Într-un comentariu, Partidul Oamenilor Tineri a scris pe Facebook: „Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare. It is what it is”.

Replica cu aluzii sexuale ar face referire la aspirațiile naționaliste ale premierului maghiar, care deseori a postat pe Facebook o imagine cu harta Ungariei Mari în care este inclusă şi Transilvania.

Premierul ungar Viktor Orban urmează să îşi susţină tradiţionalul discurs la Universitatea de Vară "Tusvanyos", de la Băile Tuşnad, în cursul zilei de sâmbătă.