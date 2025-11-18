search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Ana Ciceală, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește candidata SENS pentru lupta electorală

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Candidata SENS, Ana Ciceală, vine la Interviurile „Adevărul”, unde va vorbi despre campania sa la alegerile pentru Primăria Capitalei, principalele provocări ale unui candidat fără un partid mare în spate și programul său pentru București.

FOTO Facebook / Ana Ciceală
FOTO Facebook / Ana Ciceală

Ana Ciceală vine marți, 18 noiembrie, de la 11.00, la Interviurile Adevărul. Ciceală și-a depus luni, 17 noiembrie, candidatura pentru Primăria Capitalei. Candidata pleacă în cursa electorală cu un sprijin important, cel a al partidului SENS, care l-a susținut și pe Nicu Ștefănuță pentru a ajunge în Parlamentul European, fiind singurul independent care a reușit să strângă voturile necesare. 

Partidul SENS (Partidul pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) a candidat anul trecut la alegerile parlamentare, însă nu a reușit să treacă pragul de 5% pentru a intra în Parlament.

Ana Ciceală  și-a anunțat încă din luna iulie intenția de a intra în cursa pentru București. Candidatura sa este susținută și de partidul USR.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului). 

Candidata s-a regăsit în ultimele luni în sondajele pentru Primăria Bucureștiului pe ultimele locuri, cu șanse mici. Într-un sondaj Avangarde (casă susținută de sociologul Marius Pieleanu), aceasta este clasată pe locul 7, cu 3%, procentul fiind repetat în mai multe măsurători. Un singur sondaj AtlasIntel, realizat la comanda Hotnews o plasează pe locul 5, după principalii candidați ai partidelor mari, cu un procent de 7%. 

