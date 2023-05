Amenințarea unui deputat AUR la protest. Cum explică parlamentarul: Era vorba despre portul din Maramureș

Deputatul AUR Darius Pop a dat o explicație la Digi24, pentru cuvintele spuse în timpul protestului din fața Parlamentului, amintind de costumul popular din Maramureș, care are teacă pentru cuțite la brâu.

„Aveți noroc că și-au lăsat toți cuțitele acasă", s-a adresat Darius Pop jandarmilor, în timpul protestului din curtea Parlamentului.

Întrebat de jurnaliștii Digi24 pe holurile Legislativului ce a vrut să spună cu această declarație, el a răspuns că în Maramureș cuțitul se poartă la brâu.

„Nu cred că am vorbit eu așa ceva. Știti tradiția la Maramureș, costumul popular e cu curea, teacă pentru cuțite. Azi nu am venit tradițional, asta am vrut să spun. Întotdeauna am încercat să potolesc spiritele. Voi face plângere pentru ultraj Jandarmeriei", a declarat Darius Pop.

Potrivit sursei citate, din imaginile făcute publice, se vede cum deputatul face parte din grupul de manifestanți care îl agresează pe Ludovic Orban.

Protest cu scandal al AUR la Parlament

Incidentul a coincis un un protest spontan organizat de AUR în curtea Parlamentului, iar într-o postare pe Facebook din această dimineaţă îşi anunţa participarea la manifestaţie.

„Azi la ora 08:00 cu toţii la Parlament. NU NE VINDEȚI ȚARA, CIOCOILOR! Nu vă lăsăm! Azi toate drumurile duc la București”, este mesajul postat de tânără pe reţeaua de socializare.

Ludovic Orban a susținut că a fost agresat de manifestanții AUR în timp ce încerca să intre în curtea Palatul Parlamentului pe la intrarea de la Camera Deputaților. Președintele Forța Dreptei a precizat că protestarii au fost asmuțiți asupra sa.

Jandarmeria Capitalei a precizat, într-un comunicat de presă, că efectuează demersurile necesare pentru identificarea persoanelor care l-au agresat verbal și huiduit pe Ludovic Orban.

Csoma Botond, liderul de grup al deputaților UDMR susține că nu a fost lovit de manifestanți, însă a fost agresat huiduit și amenințat. Csoma Botond a afirmat că aceștia au scandat „afară cu UMDR” și „luați-i gâtul”.

Jandarmeria Capitalei a precizat, într-un comunicat de presă, că parlamentarul a fost agresat de către o persoană din rândul manifestanților și că aceasta a fost identificată.

„De asemenea, o persoană din rândul manifestanților a agresat verbal un alt parlamentar, făptuitorul fiind identificat de jandarmi, pentru a fi întocmite demersurile necesare sesizării organelor de urmărire penală. Jandarmeria Capitalei va sprijini aceasta acțiune și prin punerea la dispoziție a imaginilor necesare pentru probarea faptelor”, arată Jandarmeria.