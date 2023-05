Alfred Simonis, despre incidentul de la Parlament: Este un incident extrem de grav, fără precedent

Alfred Simonis, liderul de grup al deputaților PSD a precizat, într-o intervenție la Digi24, că incidentul este unul extrem de grav. Acesta că va propune o discuție mai amplă în Parlament despre accesul în instituție, menționând că este nevoie de măsuri mai dure.

„Nu am date suplimentare, Poliția va investiga acest incident. Este extrem de grav, fără precedent. Noi nu știm dacă aceste gloanțe erau destinate unei arme care era în Parlament. Pe parcursul zilei de ieri cei de la AUR au incitat la colegii parlamentari. Ce s-a întâmplat în Parlament este un incident extrem de grav și trebuie tratat ca atare. Am propus sistarea în Parlament pentru ziua de astăzi și voi propune o discuție amplă despre cu se va accesul în Parlament. Am atras atenția cu privire la necesitatea unor măsuri, acțiuni mai dure. Cred că este momentul ca toate partidele politice să discute serios despre unde ne îndreptăm”, a declarat Alfred Simonis la Digi24.

Liderul de grup al deputaților PSD a precizat că persoana asupra căreia au fost găsite cartușele intră zilnic în Parlament, însă acestea au fost găsite astăzi când are loc un protest masiv organizat de AUR: „De ce ai aduce gloanțe la Parlament? Doamna intră zilnic în Parlament și nu i-au fost depistate aceste cartușe până astăzi, Dacă erau folosite le găseam. Tocmai astăzi când se anunță un protest. Trebuie lămuriri, dar de ce să vii cu gloanțe?”.

Incident de securitate, miercuri dimineață, la Palatul Parlamentului. O invitată a partidului AUR a încercat să intre în clădire cu patru gloanțe.

În urma acestui incident, accesul în clădire a fost limitat strict pentru cei care au legitimații de acces permanente.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, cele patru gloanțe au fost descoperite la controlul de securitate de la accesul în clădire. În urma descoperirii celor patru gloanțe, care par a fi fost folosit, femeia a fost condusă la audieri la Secția 17 de poliție. Prima mărturie a femeii este că gloanțele provin de la un poligon de trageri, unde a fost și a tras cu arma, și pe care le-a păstrat ca amintire.

Femeia care a încercat să intre cu gloanțele în Parlament este Elena Cîrligeanu, de pe lista de acces la AUR.

Accesul în Palatul Parlamentului este controlat de Serviciul de Protecție și Pază, iar procedura este similara controlului de securitate de la aeroport, unde conținutul bagajelor este verificat.