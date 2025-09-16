Alex Florența răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „E adevărat. Parchetul a acționat într-un mod rutinat”

Procurorul General al României, Alex Florența, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan s-a declarat nemulțumit de activitatea Parchetului General.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, marți seara, Florența a spus că este parțial de acord cu observațiile șefului statului, dar a subliniat și progresele făcute în ultimii ani. Alex Florența a recunoscut că Parchetul General a funcționat mult timp într-un ritm „rutinizat”, însă a precizat că instituția a trecut prin schimbări majore.

„Cred în criticile constructive. L-am urmărit și eu aseară pe domnul Președinte (...) Sunt convins că voi avea posibilitatea să primesc din partea dumnealui o analiză mai complexă. E firesc și e normal ca Președintele să se preocupe de acest domeniu. Sunt în asentimentul domnului Președinte cu un aspect: faptul că o lungă perioadă, Parchetul a acționat într-un mod rutinat, parcă. E adevărat”, a declarat Florența.

Procurorul General a amintit că în ultimii ani au fost soluționate toate dosarele istorice și că a fost reorganizată întreaga structură a instituției.

Schimbări în ultimii 30 de ani

Florența a subliniat că Parchetul General a trecut prin cea mai mare transformare din ultimele trei decenii.

„Am operat cea mai mare schimbare în organigramă şi arhitectura Parchetului General din ultimii 30 de ani, regândind întreaga arhitectură de construire penală, construind şi înfiinţând birouri specializate, care să se adreseze fiecăruia dintre domeniile ultraspecializate de criminalitate. Pentru că aici avem probleme în România, fie că vorbim de economic-financiar, de cyber crime, de mediu ş.a.m.d.”, a explicat acesta.

Digitalizarea, o prioritate

Șeful Ministerului Public a arătat că, până acum câțiva ani, activitatea instituției nu putea fi monitorizată eficient, pentru că lipsea digitalizarea.

„Am acționat pe modul de digitalizare. De ce? Pentru că nu aveai cum, la Parchetul General, până în urmă cu doi ani și jumătate, să constați cum se manifestă activitatea unui parchet. De ce? Pentru că nu exista nicio formă de digitalizare. Dacă voiai să vezi ce se întâmplă cu un dosar care îți era poate reclamat că tergiversează prea mult, trebuia să faci o adresă ca să ți se comunice stadiul ei”, a explicat Florența.

Alex Florența a atras atenția și asupra lipsei de procurori din sistem. „Parchetul General stă pe o schemă de personal de 40% lipsă. Practic, un procuror din doi lipsește”, a precizat el.