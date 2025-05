Pe ce au cheltuit banii candidații în lupta pentru Cotroceni. Veniturile și cheltuielile declarate de Simion și Dan

Potrivit datelor raportate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) până la 16 mai, George Simion a alocat cea mai mare parte a bugetului său de campanie pentru promovarea în mediul online, cheltuind aproximativ 12 milioane de lei în acest scop. Această sumă reprezintă 60% din totalul cheltuielilor sale electorale,

Venituri

Candidații au declarat pentru turul II al alegerilor prezidențiale 2025 venituri în valoare de 65,3 milioane de lei, potrivit unui raport Expert Forum, care analizează ultimele date publicate de AEP.

Veniturile declarate de Nicușor Dan ajung la 40,4 milioane de lei, din care 37,2 milioane de lei sunt împrumuturi și 3,2 milioane de lei provin din donații.

George Simion a declarat în total 27,8 milioane de lei: 24,8 milioane de lei din contribuții, din care doar 54.000 de lei reprezintă donații și trei milioane de lei provin din transferuri ale partidului.

Pentru George Simion, AUR a mai declarat pe 14 mai 3 milioane de lei pentru împrumuturi în bani de la persoane fizice și/sau persoane juridice.

Cheltuieli

În privința cheltuielilor, candidații au declarat în total până pe 16 mai 68 de milioane de lei, din care 40,9 milioane de lei de către Nicușor Dan și 27,9 de către George Simion.

Cheltuielile lui Nicușor Dan

Candidatul Nicușor Dan a cheltuit 40,4 milioane de lei. Din total, 30% s-au cheltuit pentru servicii online (12 mil. lei), 37 % pentru reclamă în radio/tv/presă (15,2 milioane de lei), 8% pentru cercetări sociologice (3,3 mil. lei) și tipărituri 6% (2,5 milioane). Pentru alte categorii de cheltuieli s-au alocat 7,2 milioane de lei (18%) - în acest ultim capitol intră o diversitate de cheltuieli, inclusiv consultanță, vestimentația voluntarilor, servicii mandatar financiar, închirieri de spații sau transport.

Nicușor Dan a plătit cel mai mult, 12,1 milioane de lei (pentru campanie online), către TERRAMIN MESH MARKETING, o firmă înființată în 2018 și deținută de Meshoulam Oren Benjamin și Popescu Maria – Elena. Firma avea un angajat declarat în 2023. Candidatul a colaborat cu această firmă și la alegerile locale din 2024

44east:place S.R.L. a primit 5,6 milioane de lei pentru consultanță și promovare în mass media. Este o agenție de publicitate deținută de Costin Andrei Buta.

RTV HD S.R.L. a primit 4,6 milioane pentru promovare TV. Firma deține licența România TV. Este înregistrată în Ploiești, fiind înființată în 2022 și deținută de Gheorghe Catrinel Maria. Postul a fost fondat în 2011 de Sebastian Ghiță

BAOBAB STUDIO S.R.L. a primit 2,1 milioane de lei pentru cercetări sociologice și consultanţă. Firma are o vechime de 10 ani și este deținută de MOVILĂ CRISTIAN – MATEI. Societatea are ca obiect servicii de publicitate.

ANTENA 3 S.A. a primit 2,1 milioane de lei pentru propagandă TV.

GRAFOANAYTIS SRL a primit 1,5 milioane de lei pentru servicii tipografice.

B1 TV CHANNEL S.R.L. a primit 1,2 milioane de lei pentru propagandă TV.

Electica Europe Limited este o firmă din Irlanda care se ocupă de strategii digitale, care a primit 1 milion de lei.

CAMPUS MEDIA TV este deținut de DIGI ROMANIA S.A. și INTEGRASOFT. Este compania care deține Digi24.

VPN CALL S.R.L. este o firmă deținută de George Grosu, înregistrată în județul Ialomița, care furnizează servicii de call center.

ATHOS TIPOGRAFIA SRL a primit 1,1 milioane de lei pentru tipărire afișe și pliante. Firma a fost înființată în 2018 și este deținută de MEREUTA MARIA-DANIELA.

Cheltuielile lui George Simion

George Simion a cheltuit 27,9 milioane de lei. Din total, 56% s-au cheltuit pentru reclamă în radio/tv/presă (15,8 milioane de lei), 33% pentru promovare online (9,2 mil. lei) și tipărituri 3% (1 milion de lei). Cercetările sociologice au costat 297 mii de lei, iar categoria altele a adunat 1,5 milioane de lei, din care 500.000 de lei au fost alocați pentru mandatarul financiar.

DBV MEDIA HOUSE SRL, care a primit 15 milioane de lei, este deținută de PHG MEDIA INVEST S.R.L., care e deținută mai departe de Păcuraru Daniela-Madi, soția lui Marcel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, potrivit Expert Forum.

Astfel, cea mai mare sumă a mers la Realitatea TV, post de televiziune care l-a susținut pe Călin Georgescu și apoi pe George Simion în alegerile prezidențiale. În context, Libra Bank ar fi sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor (ONPCSB) cu privire la ”tranzacții suspecte” ale AUR – donații primite de la persoane fără suficienți bani, dar și sume ce ar fi fost plătite de AUR către o firmă legată de Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, potrivit informațiilor Economedia.

Libra Bank ar fi blocat în acest an conturile AUR și a trei firme la care prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea e asociat, pentru că acesta nu ar fi declarat sursa averii sale.

DGI MULTIMEDIA DESIGN a realizat mai multe servicii, inclusiv tipărituri și servicii online, în valoare de 3,5 milioane de lei. Societatea este deținută de Doina Grosu și este una dintre firmele cu care AUR a lucrat frecvent. A înregistrat numeroase pagini web care promovează activitatea AUR.

THEMATIC DIGITAL SRL este deținută de URSULEANU ANDREI, GetOnTop Advertising SRL și MEDIATHLON SRL. Get on top Advertising este susținută deținută de SĂNDULACHE CĂTĂLIN GABRIEL și are ca obiect de activitate Servicii de reprezentare media. Mediathlon este deținută de Budeş Radu Mihai.

FOLLOW DIGITAL SOLUTIONS a primit 3 milioane de lei. Firma în are ca unic acționar pe Nicolae Capcelea, ”membru AUR, acuzat de o fostă senatoare a partidului că i-a spart contul de Facebook.

RTV HD SRL a primit 4,6 milioane pentru promovare TV. Firma deține licența România TV. Este înregistrată în Ploiești, fiind înființată în 2022 și deținută de GHEORGHE CATRINEL MARIA. Postul a fost fondat în 2011 de Sebastian Ghiță.

OMF ACCOUNTING SERVICES SRL a primit 500.000 de lei pentru servicii de mandatar financiar.

HIRSCHKORN VERLAG UND MEDIA este o firmă înregistrată în Ilfov, deținută de Claudiu Catargiu. A primit 350.000 de lei pentru promovare în mediul online.

SC CERCETARE CONSULTANTA SOCIOLOGICA SOCIOPOL SRL este deținută de PALADA THEODOR-MIREL, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta.

AVANDOR LABS SRL este deținută de Marius Zolt Deak, Georgiana Roată și Roxana Stan și a primit 176 mii de lei pentru campanie online. O altă firmă cu același acționariat, Avandor International a lucrat anul trecut cu PNL la europarlamentare. Conform Context.ro, ”a doua cea mai mare sumă plătită de PNL unei singure firme în 2023 a ajuns la Avandor Labs SRL 804 mii de euro. O treime din bani, 600 de mii de euro, au fost plătiți pentru consultanță, iar restul pentru reclamă, a arătat Europa Liberă. PNL a plătit atunci pentru propagandă 13,4 milioane de euro, în total, doar din banii primiți ca subvenție de la buget. Avandor Labs a mai primit peste două milioane de lei și în 2022 de la PNL, după ce s-a instalat noua conducere în partid: Nicolae Ciucă și Lucian Bode, a scris Libertatea. Cei trei asociați au mai primit bani de la PNL și în 2020 prin intermediul Green Pixel Interactive, a treia firmă pe care o dețin. Green Pixel Interactive este compania care a stat în spatele unei campanii plătite cu scopul de a o decredibiliza pe jurnalista Emilia Șercan, după cum a descoperit Misreport la începutul anului 2023.