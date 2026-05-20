Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul”, de la ora 15.00

Un bărbat este în comă, după ce a fost târât de cal aproximativ 10 metri, în județul Sibiu. Victima pierduse cotrolul căruței

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost grav rănit miercuri, în localitatea Benești din județul Sibiu, după ce a pierdut controlul unei căruțe, a intrat într-un stâlp și a fost târât de cal pe șosea pe o distanță de aproximativ 10 metri. Incidentul vine la doar o zi după un alt accident similar petrecut în județul Sibiu, în localitatea Hamba. Ieri, o tânără însărcinată a fost târâtă aproximativ 300 de metri de un cal speriat.

Bărbatul a fost găsit în stare de comă. FOTO: Cosmin Zamfirache

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs după ce bărbatul, care conducea o căruță, ar fi pierdut controlul direcției de mers.

„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un bărbat în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Beneşti, în timp ce conducea un atelaj hipo, ar fi pierdut controlul direcţiei de mers şi ar fi intrat cu atelajul într-un stâlp. În urma impactului, bărbatul a căzut din atelaj şi, din cauza blocării în chingi, a fost târât de cabalină pe o distanţă de aproximativ 10 metri”, au transmis polițiștii.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale și polițiști. Reprezentanții Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu au precizat că victima a fost găsită în stare de comă și prezenta multiple traumatisme grave. Bărbatul a suferit traumatisme cranio-cerebrale, toracice și de bazin.

Medicii l-au intubat, imobilizat și stabilizat la fața locului, după care acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Starea victimei este gravă.

Incidentul vine la doar o zi după un alt accident grav petrecut în județul Sibiu, în localitatea Hamba, unde o tânără însărcinată de 21 de ani a fost târâtă aproximativ 300 de metri de un cal speriat.

Și în acel caz, victima a fost găsită inconștientă și transportată de urgență la spital.

„Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoţit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ţinut de către femeie şi ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanţă de aproximativ 300 de metri”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Sibiu.

