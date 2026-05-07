Adrian Câciu atacă guvernarea Bolojan: „A opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor”

Deputatul social-democrat Adrian Câciu a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că România se află în a opta lună consecutivă de scădere a consumului și că situația economică reflectă efectele unor decizii guvernamentale care afectează puterea de cumpărare.

Într-o postare publicată pe Facebook, parlamentarul afirmă că evoluția economică ar indica „o distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor”, responsabilitatea fiind atribuită actualelor politici economice.

„A opta lună consecutivă de scădere a consumului! A opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor de către Ilie Bolojan. Acesta nu este un erou! Este un călău economic! România are nevoie de o altă abordare economică pentru a ieși din dezastrul lăsat de Bolojan!”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de social media, unde a restricționat comentariile la postare.

În mesajul său, deputatul folosește un limbaj critic la adresa conducerii politice și susține că evoluția consumului reflectă o deteriorare a situației economice, cu impact direct asupra veniturilor reale ale populației.

El a publicat și un grafic cu evoluția consumului, potrivit căruia în primele luni ale anului 2025 indicatorii au fost pozitivi: 3,4% în martie 2025, 2,8% în aprilie, 2,8% în mai, 2,6% în iunie și 3,5% în iulie.

Începând din august 2025, valorile indicate devin negative, respectiv -2,1% în august și septembrie, -4,1% în octombrie, -3,9% în noiembrie, -2,0% în decembrie 2025, -6,0% în ianuarie 2026, -5,9% în februarie și -3,2% în martie 2026.