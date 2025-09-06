Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune despre Nicușor Dan

Actrița, regizoarea și dramaturga Lia Bugnar a lansat un atac dur la adresa premierului și a liderilor politici, criticând inegalitățile sociale și lipsa de sprijin pentru românii cu salarii mici.

Actrița și dramaturga Lia Bugnar denunță criza socială și inegalitățile: „Omul care întreabă cum își hrănește copiii e singur”

Lia Bugnar, cunoscută pentru implicarea sa în viața culturală și socială a României, a provocat reacții puternice cu o postare recentă pe Facebook în care critică dur politica guvernamentală și modul în care liderii tratează cetățenii cu venituri mici.

„Oameni buni, care-i planul? Întreb pentru un prieten care are 2200 de lei salariul. De-aici din sat. Lemnele costă 1700. Mă-ntreba azi omul cum văd politicienii situația lui. Zicea (cu accent ardelenesc): "io ințeleg că nu-s bani și trebe rezolvată, da' vezi cum faci să putem și noi trăi, c-apo' dacă nu mai putem trăi, tu di ce ești pus acolo?!". Atât de simplu.” a spus actrița.

Actrița și dramaturga își exprimă frustrarea față de situația economică a românilor obișnuiți, subliniind că adevărata responsabilitate a politicienilor ar fi să le asigure oamenilor condiții de trai decente, nu să se preocupe de imaginea lor publică.

Văd pe-aici oameni care scriu că trebuie să fim acum "bloc în jurul lui Bolojan", să nu-l lăsăm singur. Eu cred că domnul Bolojan nu e singur. Cred că singur e omul ăsta care mă-ntrebă el cum să facă. Mai văd ca e privit chiar ca un erou "că-și strică imaginea ca să facă reforma". Pe omul de care vă zic nu-l îngrijorează deloc propria imagine. Da' deloc. Îl îngrijorează că nu-nțelege cum își va hrăni copiii. Intre timp, ăia care de-adevăratelea costă țara asta cât nu fac rămân nederanjați. „Da', mă, da' n-are cum să se lupte cu rechinii”. Păi, și dacă n-are, de ce e acolo? Ca să-l jupoaie pe omul de care vă povestesc?” a scris Lia Bugnar într-o postare pe Facebook.

Lia Bugnar îl descrie pe președintele Nicușor Dan „un amețit nimerit din greșeală acolo”, iar despre Ilie Bolojan că este „un prim-ministru care e mândru că jupoaie oamenii cinstiți și muncitori”

„Mulțumesc mult, așa puteam și eu. Înțeleg că e nevoie de solidaritate zilele-astea. Da' cred că nu e orientată în direcția în care trebuie. Solidaritatea ar trebui să fie față de oamenii care nu au ce pune pe masă, nu față de unul care le ia și cât aveau. Și mai terminați și cu porcăria aia "și ce? voiai să-l votăm pe Simion?!". NU E EL SUBIECTUL. În acest moment, feții frumoși pe cai albi ne scuipă în față și se și laudă cu asta și noi, în loc să-i întrebăm ce dracu' e-n mintea lor și, până la urmă, cum își permit să facă asta, continuăm să zicem "da' ce voiai să votez?!". S-A DEPĂȘIT ACEST SUBIECT. AVEM ACEȘTI TÂLHARI DE CARE TREBUIE SĂ NE APĂRĂM. SĂ ne raportăm la niște oameni care nu mai sunt în ecuatțe e de domeniul psihiatriei. Nu știu voi, dar eu cred că mare parte din acest popor e acum într-o perioadă de transă postelectorală și că nu înțelege că tocmai ne-am pricopsit cu unii defecți punct, indiferent cu cine-i compari. Și nu, nu mi-e frică să zic asta, mi se pare aberant că, după ce că profesia din care trăiesc va fi un animal ciudat de care nimeni nu va mai avea nevoie, să-mi fie și frică să deschid gura. Deci, ca să fie limpede, avem drept președinte un amețit nimerit din greșeală acolo și drept prim ministru unu' care e mândru că jupoaie oamenii cinstiți și muncitori din țara asta. E ca dracu” a mai scris Lia Bugnar în postare.