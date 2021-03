VIDEO Man şi Mihăilă, elogiaţi în presa Italiană: "Ei sunt speranţa Parmei să se salveze!" Ce note au primit cei doi români

În afara colaborării care a dus la deschiderea scorului, cei doi români au avut o evoluţie foarte bună pe tot parcursul meciului.

De altfel, Mihăilă a primit cea mai mare notă dintre toţi jucătorii de pe teren, la egalitate cu Brugman. "Vorbeşte aceeaşi limbă cu Man, noi nu înţelegem română. A trecut furtunos pe lângă Mancini şi Bruno Peres şi a avut sânge foarte rece în faţa lui Pau Lopez, deblocând meciul. A participat la acţiunea care a dus la acordarea penalty-ului din care a marcat Hernani, i-a pasat o singură dată lui Man, care nu a avut atât de mult sânge rece în faţa portarului. Devastator! A fost înlocuit cu Karamoh în minutul 82", a scris publicaţia italiană Parmalive, citată de Digisport.

Celălalt român din teren,, Dennis Man, a fost şi el lăudat de publicaţia citată. "Super-MAN" a jucat natural, dar performanţa românului astăzi este practic perfectă. Imbatabil în duelurile unu-la-unu, i-a pasat decisiv lui Mihăilă, care a deschis scorul. A fost aproape de gol în debutul reprizei secunde, dar e în bine că Parma nu a plătit pentru ratarea lui", a scris sursa citată.

Nici Gazzetta dello Sport, nu s-a zgârcit în a-i lăuda pe fotbaliştii transferaţi la Parma din Liga 1. ”Gazdele au pornit în avantaj după ce Man a trecut lejer de Kumbulla, graţie vitezei sale, şi i-a aşezat lui Mihăilă mingea în careu, iar atacantul român a marcat cu un şut sec, profitând de marcajul slab al lui Mancini, un nou gol pentru el. Dacă există vreo speranţă ca Parma să se salveze pe acest final de sezon, atunci ea se leagă tocmai de viteza şi de loviturile celor doi stranieri români, care au ţinut în corzi apărarea românilor de fiecare dată când au intrat în posesia mingii”, au scris jurnaliştii de la prestigioasa publicaţie, citată de spotmedia.ro

În urma acestui succes, primul în campionat din 30 noiembrie 2020, Parma a acumulat 19 puncte, dar rămâne pe penultimul loc în Italia, la trei lungimi de poziţia 17, prima care asigură rămânerea în Serie A

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐀𝐋!!!!!!#Man crosses the ball for #Mihaila to score his second goal in as many games! The Romanian connection ❤️ 🇷🇴#ParmaRoma ⚪ 1-0 🔴 (9') pic.twitter.com/2PSAxCl5qi