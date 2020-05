VIDEO Eternul număr 6 de la AC Milan împlineşte 60 de ani: fascinanta poveste a lui Franco Baresi

Paolo Maldini, un alt jucător ce se bucură de statutul de legendă a Milanului, l-a caracterizat simplu: „El era special“. Prestigioasa revistă „World Soccer“ l-a plasat pe locul 19 în clasamentul celor mai buni fotbalişti ai secolului 20, iar în 2004, Pelé îl nominaliza în celebrul său Top 125 de fotbalişti ai tuturor timpurilor.

Născut pe 8 mai 1960, la Travaglito, la o oră distanţă de Milano, Franco Baresi avea să îşi înceapă cariera în umbra fratelui său mai mare, Giuseppe. Cei doi ştiau clar că fotbalul este calea de urmat când drama le-a lovit în plin familia, ambii părinţi pierzându-şi viaţa. Giuseppe avea 16 ani, iar Franco - 14. Cei doi fraţi aveau să meargă împreună la selecţiile organizate de Inter Milano, însă în timp ce Giuseppe era primit de nerazzurri, Franco era refuzat, pe motiv că era prea scund şi prea firav.

Am vrut să merg după fratele meu, la Inter, dar acolo mi-au spus: <<Să revii la anul!>>. Aşa că antrenorul meu m-a dus la Milan, iar acolo am fost acceptat, deşi a fost nevoie de mai multe testări. Oricum, inima mea aparţinuse dintotdeauna Milanului. Aşa că a fost marele meu noroc că am jucat tot timpul la Milan.

Franco Baresi