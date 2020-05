Un medic român anunţă: „Pandemia e pe final!“. În câte zile estimează că se încheie nebunia

Coronavirus ne-a dat vieţile peste cap, însă, după o lungă perioadă de suferinţă, se vede luminiţa de la capătul tuneului. Începând cu 15 mai, vom reveni, parţial, la viaţa normală, cu precizarea că, apoi, o dată la 15 zile, în funcţie de evoluţia situaţiei, e posibil să se mai relaxeze anumite restricţii.





Deocamdată, încheierea stării de urgenţă a fost o mare victorie pentru fotbalul românesc, cluburile din Liga I primind undă verde pentru reluarea antrenamentelor după 15 mai. Şi, dacă totul decurge conform planului, vom vedea primele meciuri, ce-i drept fără spectatori în tribune, după 6 sau 16 iunie. Până atunci, preşedintele celor de la Hermannstadt, Iuliu Mureşan, medic de profesie, a făcut o serie de declaraţii optimiste, într-un interviu acordat jurnalistului Andru Nenciu (Digi Sport).





Ce a spus Iuliu Mureşan?





*Pandemia e în scădere. Din informaţiile mele, s-ar termina în toate ţările, în 70-80 de zile. Viaţa socială face paşi timizi spre reintrarea în normal, e un lucru îmbucurător.





*E o zi foarte importantă pentru naţiune (n.r. - anunţul preşedinteului Klaus Iohannis privind terminării stării de urgenţă), pentru sport şi pentru toţi locuitorii acestei ţări. Profesioniştii din sport vor trata cu atenţie antrenamentele şi se vor supune, în continuare, regulilor.





*Am avut şi noi întâlniri video cu şefii fotbalului şi am mizat pe o revenire cât mai rapidă. În plus, cei de la LPF au stat de vorbă cu Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, şi au primit informaţii clare despre traiectoria acestei pandemii.





*Vasile Miriuţă (n.r. - antrenor Hermannstadt) a plecat deja la Sibiu şi ţine legătura cu jucătorii pentru a ne afla în pole-position la revenirea în normalitate.