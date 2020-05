Rafael Nadal, declaraţii sincere: „Nu sunt într-o stare de spirit în care să-mi doresc să concurez“

Obligaţi să respecte măsurile de distanţare socială, oamenii caută un strop de inspiraţie şi speranţă în marii sportivi ai lumii.





Rafael Nadal, aflat într-una dintre ţările europene cel mai greu lovite de coronavirus, a fost protagonistul uui număr semnificativ de live-uri pe reţelele de socializare. Al doilea jucător al lumii a recunoscut că a pus câteva kilograme în perioada de izolare şi că, evident, speră ca în cel mai scurt timp să poată reveni la antrenamente. În fond, ibericul doreşte ca oricine altcineva, ca viaţa să îşi reia cursul firesc. Ziariştii americani au sesizat că faii ibericului, în frunte cu un grup de copii, au lansat o campanie ad-hoc „Rafa play now“, prin care autorităţilor li se cere să îi permită lui Rafa accesul la terenurile de la Academia sa.





Totuşi, în aceste zile, Rafael Nadal este măcinat de aceleaşi gânduri ca un orice alt om de pe planetă. Iată ce a declarat ibericul:







„Cel mai mult îmi e dor de contactul cu oamenii, mai mult decât îmi e dor să joc tenis. În momentul acesta, vreau să mă antrenez? Vreau să concurez? Da, dar până la un anumit punct. Cred că am internalizat întreaga situaţie şi, cum nu văd o rezolvare rapidă, nu sunt într-o stare de spirit în care să îmi doresc să concurez. Lucrurile sunt diferite acum şi, personal, cred că e cale lungă până la a ajunge să fiu într-o stare să concurez din nou.



Ceea ce îmi doresc acum e să îmi pot vedea toată familia şi toţi prietenii. Să fac o petrecere, să merg la mare, să înot un pic, să am sentimentul acela de libertate. Să pot îmbrăţişa pe cineva. Sunt un tip afectuos, aşa că atunci când toate astea o să se termine, o să fie un impas; un conflict între felul în care ne comportam înainte versus cum va trebui să ne comportăm de acum ca să gestionăm situaţia. Dar am încrederea că, în momentul în care va exista o soluţie, lucrurile vor redeveni aşa cum le ştiam.



Nu pot să concep un viitor în care să nu pot lua în braţe prieteni din circuit pe care nu i-am mai văzut de luni de zile. Am încredere că toată această situaţie va putea fi rezolvată. Dar până atunci, trebuie să fim responsabili şi cu băgare de seamă, deoarece cred că urmează vremuri dificile. Vom suferi din punct de vedere economic, în toate sectoarele, dar mai ales în turism, impactul va fi devastator pentru mulţi. Aşa că trebuie să fim puternici. Sunt implicat prin Academie, aşa că trebuie să fim atenţi şi să ne pregătim pentru tot ce va urma, pentru toate adversităţile pe care viitorul le-ar putea aduce, să găsim soluţii şi să fim pregătiţi.“