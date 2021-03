Preliminarii CM 2022 România - Macedonia de Nord 3-2 / Hagi a explicat gestul făcut după marcarea golului

De asemenea, jucătorul lui Glasgow Rangers a explicat ce a vrut să simbolizeze degetul dus la gură imediat după reuşita care a adus României toate cele trei puncte.

"Ultimele 15 minute nu am fost atenţi, dar e o greşeală din partea echipei. Sunt fericit că am reuşit să marchez golul victoriei, obiectivul nostru este să ne calificăm la Mondiale. Dar să nu uităm că e primul meci, mai avem nouă. Credem mult în calificare. Am pus degetul la gură după gol pentru că am vrut să arăt că între mine şi Mister nu există nimic. Avem acelaşi interes. La 2-2 am înleţes că trebuie să-mi ajut echipa, rolul meu este să fac diferenţa", a declarat Hagi la Pro TV.