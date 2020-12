Povestea româncei care a călătorit în China, în plină pandemie: „Am văzut cele mai dure reguli“

China a infectat restul planetei cu noul coronavirus, după care, aparent, a învins epidemia.

Cel puţin asta reiese din cifrele oficiale pe care le comunică, zilnic, autorităţile ţării. Dacă la începutul anului, China se afla pe primul loc în clasamentul cazurilor depistate, acum, potrivit site-ului worldmeters.info , această ţară ocupă abia locul 80 (!!!) după numărul total de cazuri de la începutul pandemiei. Iar bilanţul ultimelor zile vorbeşte de la sine:

*18 decembrie: 12 cazuri

*17 decembrie: 7 cazuri

*16 decembrie: 12 cazuri

*15 decembrie: 17 cazuri

*14 decembrie: 16 cazuri

*13 decembrie: 24 de cazuri

Ce-i drept, când vorbim despre China, vor exista mereu dubii în privinţa datelor oficiale, având în vedere că, la finalul anului trecut, oficialii ţării au ascuns gravitatea situaţiei, iar deciziile lor de a băga mizeria pe sub preş, coroborate cu lipsa de reacţie din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ne-au adus în situaţia în care ne aflăm astăzi.

Cert e că, după modul total iresponsabil în care a tratat problema COVID-19, într-o primă fază, astăzi, China are, cu siguranţă, cea mai dură politică pentru a combate răspândirea virusului la nivel local. De curând, autorităţile acestei ţări au închis un oraş întreg şi au declarat „stare de război“ la apariţia unui singur caz!

Bernadette Szocs (25 de ani), jucătoare de tenis de masă în naţionala României, s-a lovit din plin de aceste reguli şocante care există acum în China. După 8 luni în care a stat doar în ţară, lucru neobişnuit pentru ea, „Bernie“ a fost două luni plecată de acasă. Şi a concurat la Cupa Mondială din China, care a avut loc în oraşele Shanghai, Weihai şi Zhengzhou. Apoi, competiţiile internaţionale au dus-o în Macao şi în Austria. Frumoasa „Bernie“ a trăit, cu această ocazie, o experienţă de neuitat pe care acum, la revenirea în ţară, a relatat-o pentru cei de la Sportsnet.

A fost într-un avion cu un bolnav de COVID-19!

Bernadette Szocs a avut un drum infernal până în China. Şi spre ghinionul ei, în ultimul zbor cu care a ajuns în „Ţara Marelui Zid“ s-a aflat şi un bolnav de COVID-19.

„A fost un drum lung, ştiam că o să dureze foarte mult, am zburat 25 de ore. Am avut două escale din cauza pandemiei. În China nu te primesc decât dacă vii din anumite ţări. Când am ajuns, am avut ghinion, un pasager a ieşit pozitiv şi din cauza persoanei respective a trebuit să stau şi eu în carantină“, şi-a început „Bernie“ relatarea.

După 17 zile de carantină şi un singur antrenament de 40 de minute, românca a reuşit să aibă, totuşi, o prestaţie bună la Cupa Mondială: a ajuns între primele 16 sportive din lume.

„A fost greu de acceptat pentru mine să stau 17 zile în carantină. În ultimele luni, m-am pregătit foarte bine pentru că ştiam că voi participa la Cupa Mondială şi să am aşa un ghinion...“, a continuat sportiva de 25 de ani.

Concursurile din China s-au desfăşurat în condiţii de pandemie, cu foarte multe restricţii. Practic, în afară de hotel şi sala de concurs, „Berni“ n-a văzut nimic altceva. Timp de mai bine de două săptămâni, cât a stat în carantină, a fost testată în fiecare zi!

„A fost foarte greu. La ei testele sunt foarte dure, durează două minute. Îţi bagă beţişorul în nas şi în gât, dar în nas îl ţin aproape două minute. Sunt cele mai stricte regului“, a povestit Szocs.

A străbătut jumătate de mapamond pentru tenisul de masă

Din China, „Berni“ a zburat în Macao, o ţară pe care şi-a dorit mult să o viziteze, la un concurs unde participi doar dacă te afli între primele 30 de jucătoare ale lumii.

„Mi s-a îndeplinit un vis să ajung în Macao, a fost extraordinar, la acest concurs regulile au fost diferite, mesele negre, teraflexul negru, totul diferit. A fost foarte frumos“, a declarat jucătoarea de tenis de masă.

Din Asia, călătoria lui „Bernie“ a continuat cu un drum de întoarcere spre Europa. Aici, zece zile a stat în oraşul austriac, Linz, unde, a concurat cu echipa de acolo în Champions League.

„Am ajuns în Austria, după 6 săptămâni de stat în China. Ne-am oprit în finală. Din păcate, am pierdut la două puncte“, a explicat frumoasa româncă.

Îngrozită de perioada de carantină totală

„Berni“ se consideră o sportivă norocoasă, pentru că, în aceste vremuri grele pentru toată lumea, ea a reuşit să facă cea ce îi place cel mai mult: să joace tenis de masă. „Nu ştiu ce aş face dacă n-aş mai juca tenis, e viaţa mea! Chiar mă gândeam în perioada în care n-am avut voie să ieşim din casă, cum ar fi să nu mai pot să joc, nu vreau să mă gândesc la aşa ceva“, a spus Szocs.

Aceasta se află deja în România şi a recunoscut că, după 60 de zile petrecute în străinătate, abia aştepta să revină acasă.

„Sper să avem un an mult mai bun în 2021 şi să revină totul la normal, să pot participa la concursurile internaţionale şi să reprezint România mai mult, nu doar atât cât am reuşit anul acesta“, a încheiat „Bernie“.