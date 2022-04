Patrick Mouratoglou: Simona Halep este foarte inteligentă şi foarte sensibilă

“Ea a fost numărul 1, a câştigat două grand slamuri. Nu există niciun motiv să nu mai reuşească asta din nou. Este o campioană. În plus, simt că are o marjă mare de posibilitate de progres în multe privinţeşi încă este foarte ‘înfometată’. Cred că aceasta este o bază fantastică pentru a construi ceva şi cu obiectivul de avea rezultate cel puţin la fel de bune ca înainte. Nu cred că ar trebui să stabilim limite. Am analizat multe lucruri, de la felul în care concurează până la forma în care este, de la joc la antrenamente. Sunt multe lucruri pe care simt că le putem face mai bine. Şi ea este setată psihic total pe acest lucru. Am stabilit foarte rapid o conexiune, aş spune că în primele două ore în care am discutat. Uneori simţi imediat conexiunea. Uneori durează mult. În cazul Simonei, a fost instantanee. După cum am spus, este foarte inteligentă şi foarte sensibilă şi a fost deschisă cu mine. Mi-a făcut munca uşoară fiind deschisă şi dându-mi sentimentul că este dispusă să muncească şi dedicată total colaborării noastre”, a spus Mouratoglou pentru tennismajors.com, preluat de news.ro.

Celebrul antrenor francez Patrick Mouratoglou, care a pregătit-o ultima dată pe Serena Williams, a anunţat, joi, că va colabora cu Simona Halep.