Turcia a scumpit energia electrică și gazele naturale cu 25%, dar prețurile sunt tot sub media europeană

Prețurile la energie au înregistrat o creștere semnificativă în Turcia, unde tarifele la electricitate și gaze naturale au fost majorate cu aproximativ 25% începând de sâmbătă, dar prețurile sunt tot sub media europeană.

Decizia a fost anunțată de autoritățile din domeniu și vine într-un context economic complicat, marcat de scumpiri pe piețele internaționale ale energiei. Cu toate acestea, chiar și după aceste ajustări, costurile pentru consumatori rămân considerabil mai mici decât media din Uniunea Europeană, scrie EFE.

Autoritatea de reglementare a pieței de energie din Turcia (EPDK) a transmis că majorarea de 25% se aplică în special consumatorilor casnici, unde impactul va fi cel mai vizibil în facturile lunare. Ajustări similare au fost făcute și pentru gazele naturale, semn că presiunile asupra întregului sector energetic sunt tot mai mari.

În urma acestei creșteri, prețul mediu pentru 100 kWh de energie electrică a ajuns la aproximativ 323,8 lire turcești, echivalentul a circa 6,3 euro. Chiar și în aceste condiții, nivelul rămâne de câteva ori mai mic decât în Uniunea Europeană, unde media depășește 28 de euro pentru același consum. Diferența este explicată în mare parte prin politicile de subvenționare aplicate de statul turc, dar și prin particularitățile pieței locale.

Majorările nu sunt uniforme pentru toate sectoarele economiei. În sectorul serviciilor publice, creșterea este de aproximativ 17,5%, în industrie de 5,8%, iar în agricultură ajunge până la aproape 24,8%. Aceste diferențe reflectă prioritățile economice ale autorităților, care încearcă să limiteze impactul asupra producției industriale, dar și să gestioneze costurile în sectoarele sensibile.

În ceea ce privește gazele naturale, distribuitorul public Botas a anunțat, de asemenea, o creștere medie de 25%. Tarifele variază în funcție de tipul de consumator, fiind cuprinse între 10 și 18 lire turcești, adică aproximativ 0,2–0,35 euro. Raportat la consum, costul pe kWh rămâne foarte scăzut comparativ cu Europa, situându-se la aproximativ o cincime din media europeană.

Cu toate acestea, chiar dacă prețurile sunt încă reduse la nivel comparativ, creșterea este resimțită de populație și companii, mai ales într-un context economic deja afectat de inflație ridicată și deprecierea monedei naționale.

Un factor major care a determinat aceste scumpiri este evoluția prețului petrolului pe plan global. Tensiunile geopolitice recente, inclusiv conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu, au dus la creșteri accelerate ale cotațiilor la energie. Pentru Turcia, impactul este cu atât mai puternic cu cât țara depinde în mare măsură de importuri pentru a-și acoperi necesarul energetic, în special în cazul gazelor naturale.

Această dependență face economia turcă vulnerabilă la fluctuațiile externe, iar orice scumpire a resurselor energetice se reflectă rapid în costurile interne. În perioada următoare, analiștii estimează că presiunile vor continua, iar autoritățile vor trebui să găsească un echilibru între menținerea prețurilor accesibile și sustenabilitatea financiară a sistemului energetic.