Metoda folosită de un bărbat pentru „a păcăli” automatele SGR. Ce au găsit polițiștii la percheziție

Un bărbat din Botoșani a fost reținut, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce acesta a găsit un mod inedit de a păcăli Sistemul de Garanție - Returnare din cadrul automatelor SGR.

Un bărbatul de 43 de ani a fost reținut, vineri, de polițiștii IPJ Botoșani.

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, transmite IPJ Botoșani.

Potrivit autorităților, acesta ar fi tipărit etichete cu coduri pentru sticle destinate automatelor SGR, pe care le-ar fi lipit ulterior pe sticle nereciclabile.

Bărbatul a băgat recipientele în două două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani, inducând în eroare sistemul automatizat și obținând, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice, potrivit IPJ Botoșani.

Joi, polițiștii au percheziționat locuința bărbatului. Acolo au găsit probe, printre care și 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR- ambalaj cu garanție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.