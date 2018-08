Ovidiu Herea a debutat la Metaloglobus: vedetă la 33 ani în Pantelimon!

Metalogobus a rămas în liga a doua, profitând de abandonul celor de la CS Afumaţi, care nu au mai dorit să se înscrie decât în eşalonul al treilea. Astfel, micuţul club din Pantelimon a pornit o campanie furtunoasă de transferuri, pentru a-şi asigura un lot care să-i permită rămânerea în liga a doua. Primul nume mare adus la Metaloglous este Ovidiu Herea, jucător cu aproape o sută de meciuri în Liga 1, deţinător al Cupei Elveţiei, internaţional român.

” N-a fost greu să-l convingem pe Herea să vină la noi. Suntem în discuţii şi cu un alt jucător activ, cu peste 300 de meciuri în prima ligă. Anul trecut am gândit strategia cu sufletul, am lăsat jucătorii care promovaseră şi am zis că e dreptul lor să joace, dar anul acesta facem lucrurile diferit” – Marius Burcă, preşedinte Metaloglobus.

” Am ales Metaloglobus pentru că sunt acasă, îl ştiu foarte bine pe antrenorul Bogdan Andone, vrem să facem o echipă competitivă. Îmi doresc mult să joc în continuare şi nu a fost greu să decid să vin aici. Am semnat pe un an, îmi doresc să-i ajut să rămână în liga a doua” – Ovidiu Herea, mijlocaş Metaloglobus.

Coleg cu Gigel Coman după 15 ani

Fotbalistul care a evoluat la FC Naţional, Rapid, Xanthi, Sion, Pandurii, Chiajna, Viitorul şi Baloteşti, spune că pe lângă partea sportivă, se simte legat şi emoţional de noua sa echipă.

” Am jucat în albastru şi bleu când am debutat în Liga 1, la FC Naţional. Iubesc aceste culori, mă bucur că le am şi aici şi că l-am găsit la echipă şi pe fostul meu coechipier, Gigel Coman” – Ovidiu Herea, mijlocaş Metaloglobus.

La Metaloglobus, Herea va fi coleg cu Gigel Coman, omul pe care l-a avut alături în vestiar şi în Parcul cu Platani. Acum, Coman, 40 de ani, este în dublă ipostază: antrenor secund şi jucător.

” Este bine că avem un jucător cu experienţă, sperăm să ne ajute de la meci la meci mai mult. Au trecut 15-20 de ani de când am jucat ultima dată împreună. Dacă va fi nevoie de mine în acest sezon, voi juca. Ar fi interesant ca eu şi Ovidiu să fim din nou pe teren împreună” – Gigel Coman, antrenor secund şi jucător Metaloglobus.

Vor să fie surpriza ligii a doua

Cu toate că nu au avut timp să-şi pregătească lotul şi să stabilească o strategie pentru liga a doua şi fac lucrurile din mers, oficialii de la Metalogobus mizează că transferurile pe care le vor mai face vor fi şi pariuri câştigătoare.

” Liga a doua este mai interesantă decât mulţi ani de prima ligă, iar la nivel de liga a doua cred că este cel mai puternic sezon. Sunt oraşe cu tradiţie în fotbal, sunt alte pretenţii. Îmi doresc să fim buturuga mică şi să răsturnăm carul mare, adică echipele cu nume. Noi am început mai târziu decât restul echipelor. Suntem la 60 la sută din ce ne dorim, vom mai aduce jucători. Nu putem stabili un obiectiv fix, e prematur, de abia când definitivăm lotul o vom face. Ştiu că este târziu, că am pierdut startul, până prindem plutonul mai avem, dar sperăm să avem finişul puternic ” – Marius Burcă, preşedinte Metaloglobus.

” Nu cred că anul acesta se va pune problema promovării, este greu pentru noi să ne gândim la aşa ceva acum. Sperăm să facem faţă şi să terminăm cât mai sus în clasament. Este un sezon foarte puternic, sunt echipe de tradiţie, nivelul ligii a doua a crescut foarte mult. La anumite meciuri vor veni suporteri mulţi, la Petrolul, la U Cluj, UTA, Timişoara. E frumos să revină echipele de tradiţie în prim-plan. Îmi doresc să le văd în prima ligă pe toate, inclusiv Rapidul” – Ovidiu Herea, mijlocaş Metaloglobus.