 Talibanii ar fi interzis transplanturile de cornee în Afganistan. Pacienții riscă să rămână fără șansa de a-și recăpăta vederea | adevarul.ro
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Talibanii ar fi interzis transplanturile de cornee în Afganistan. Pacienții riscă să rămână fără șansa de a-și recăpăta vederea

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Autoritățile talibane din Afganistan ar fi interzis operațiile de transplant de cornee, lăsând numeroși pacienți fără acces la un tratament care le-ar putea reda vederea. Mai mulți oftalmologi susțin că spitalele au primit instrucțiuni verbale în acest sens, invocând interpretarea legii islamice de către conducerea talibană. Autoritățile neagă însă că ar fi anunțat o asemenea interdicție, relatează agenția EFE. 

Talibanii ar fi interzis transplanturile de cornee în Afganistan.
Talibanii ar fi interzis transplanturile de cornee în Afganistan. Foto: Profimedia

Potrivit medicilor, decizia ar fi fost transmisă unităților medicale la solicitarea Ministerului pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului. În schimb, reprezentanții instituției afirmă că nu au făcut recent niciun anunț privind interzicerea transplanturilor de cornee, deși confirmă că vânzarea și cumpărarea părților corpului uman sunt interzise prin lege, notează Agerpres.

M. Rasool Khan, medic într-un spital oftalmologic public, a declarat pentru EFE că interdicția ar fi fost decisă de liderul suprem al talibanilor, la cererea ministerului responsabil de aplicarea normelor religioase.

„La cererea Ministerului pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului, Amir al-Mu'minin (liderul suprem taliban) a interzis transplanturile de organe umane, inclusiv transplanturile de cornee, în Afganistan”, a afirmat medicul.

Potrivit acestuia, măsura ar fi fost luată după ce în orașul Herat, din vestul țării, s-a înregistrat o creștere a vânzării de rinichi. Sărăcia extremă ar fi determinat unele persoane să recurgă la comercializarea propriilor organe.

Rasool Khan a explicat că, înainte de introducerea restricțiilor, o fundație străină furniza cornee pentru pacienții care nu își permiteau tratamentele necesare. Aceste țesuturi erau folosite în intervenții menite să redea vederea persoanelor cu leziuni ale corneei.

„Totuși, această practică a fost interzisă, iar interdicția este în vigoare până în prezent”, a declarat medicul.

Acesta a precizat că oftalmologii au cerut autorităților să revină asupra deciziei și că se poartă discuții pentru reluarea operațiilor.

Un alt medic, Manan, care lucrează într-un spital oftalmologic privat, a confirmat pentru EFE că intervențiile nu mai pot fi efectuate din cauza restricțiilor impuse de autorități.

„Un număr mare de pacienți are nevoie de un transplant de cornee pentru a-și recăpăta vederea. Totuși, din păcate, intervenția este interzisă”, a afirmat acesta.

Transplantul de cornee poate fi necesar în cazul unor afecțiuni sau leziuni care afectează transparența acestui țesut și reduc sever vederea. Pentru pacienții care nu mai pot beneficia de alte tratamente, intervenția poate reprezenta o șansă importantă de recuperare a funcției vizuale.

Medicii avertizează că suspendarea operațiilor îi lasă pe bolnavi în așteptarea unui tratament, în timp ce discuțiile cu autoritățile pentru reluarea procedurilor continuă.

Saif ur Rahman Khaiber, purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului, a respins informațiile potrivit cărora instituția ar fi anunțat recent o interdicție privind transplanturile de cornee.

„Nu am făcut nicio declarație recentă despre interzicerea transplanturilor de cornee”, a spus acesta pentru EFE, adăugând că ministerul nu are cunoștință despre subiect.

Khaiber a confirmat însă existența unei legi care interzice comercializarea părților corpului uman.

„Există o lege privind comerțul cu părți ale corpului uman potrivit căreia nimeni nu are voie să le cumpere sau să le vândă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

 

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