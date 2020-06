O nouă surpriză în Liga 1. Care este echipa care nu a primit licenţa pentru sezonul următor

Sursa citată punctează că decizia Comisiei de licenţiere ar fi motivată de existenţa unor datorii faţă de jucătorul Bruno Chalkiadakis, care a evoluat în Liga 1 în perioada iulie 2018 - ianuarie 2019. Hermannstadt a anunţat însă că va face apel şi este încrezătoare că va avea câştig de cauză. Procesul de licenţiere se încheie pe 24 iunie.

Cum a explicat situaţia finanţatorul echipei, Claudiu Rotar, pentru gsp.ro:

* Bruno a plecat în 2019 de la echipă, mai bine zis, a fugit, şi a denunţat contractul la FIFA. Noi am mers şi ne-am apărat, am câştigat procesul şi am încercat să-l contactăm pe jucător. Pe mail, la telefon, fără succes. Apoi, am aflat că e undeva la o echipă din Liga a III-a din Brazilia, dar şi acolo a stat numai două săptămâni, după care a dispărut. Nimeni nu mai ştie absolut nimic despre el.

* De fapt, el trebuie să ne plătească nouă despăgubiri.

* Pe noi, Comisia de Licenţiere de la LPF ne-a notificat aseară şi am rămas surprinşi pentru că în ultimul timp am avut o corespondenţă OK cu dânşii, în care nu ne-au spus că ar fi probleme, dar avem încredere în Comisie, iar luni mergem cu documentele şi vom lămuri întreaga situaţie.