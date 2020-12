Lumea fotbalului, zguduită din nou: A murit legendarul Gérard Houllier

Liverpool a câştigat primul titlu după 30 de ani cu Jurgen Klopp pe bancă, însă până ca neamţul să devină „rege“ pe „Anfield“, fanii „cormoranilor“ au avut şi alţi antrenori la care au ţinut enorm! Unul dintre ei a fost, fără îndoială, francezul Gérard Houllier.

Acesta s-a aflat pe banca echipei, între 1998 şi 2004, perioadă în care a luat trofee pe bandă:

*Cupa Angliei: 2000–01

*Cupa Ligii Angliei: 2000–01, 2002–03

*FA Charity Shield: 2001

*Cupa UEFA: 2000–01

*Supercupa Europei: 2001

A fost cea mai bună perioadă din cariera antrenorului francez care, de-a lungul anilor, a mai pregătit grupări importante precum PSG sau Aston Villa, ultima fiind şi cea de la care a ieşit „la pensie“, după sezonul 2010-2011. Retragerea sa a fost grăbită şi de problemele cardiace pe care le-a avut, el suferind un atac de cord chiar pe bancă, în octombrie 2001, în pauza unui meci din Premier League, Liverpool - Leeds United. Atunci, a fost dus de urgenţă la spital şi operat. A revenit pe banca celor de la Liverpool abia după cinci luni - echipa a fost pregătită de interimarul Phil Thompson - însă era vizibil slăbit din cauza operaţiei.

Oh no! Gerard Houllier has passed away. One of football’s smartest, warmest and loveliest people. #RIPGerard