Halep, în culmea fericirii: Cum a sărbătorit victoria cu Sorana Cîrstea, la Indian Wells VIDEO

Simona Halep e coşmarul româncelor! Nu e o exagerare. E o afirmaţie susţinută de cifre: 18 victorii în 19 meciuri pentru Halep împotriva conaţionalelor ei, începând din 2010.

Marţi seară, „Simo“ s-a impus, lejer, în faţa Soranei Cîrstea (31 de ani, 27 WTA), în condiţiile în care aceasta e chiar în mare formă.

Deşi calificarea în sferturile de la Indian Wells, scor 6-1, 6-4, a venit firesc, după cum s-a jucat în California, Halep a gustat din plin victoria. Ceea ce reiese şi din imaginile de mai jos, după punctul care a adus victoria Simonei.

🇷🇴 @Simona_Halep wins the Romanian derby to progress to the quarterfinals!