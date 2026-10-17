Sabrina Voinea „a testat” terenul înainte de startul Mondialului. Totul despre obiectivul de la Rotterdam: „Vom da tot ce avem mai bun!”

Sabrina Maneca-Voinea a intrat în atmosfera Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam, participând vineri la sesiunea de antrenament pe podium organizată în Ahoy Arena.

Sabrina Voinea Foto: Facebook

În vârstă de 19 ani, sportiva a avut ocazia să testeze aparatele de concurs înaintea debutului oficial și a vorbit despre așteptările pe care le are de la această competiție. România va fi reprezentată în întrecerea feminină de un lot format din șase gimnaste: Sabrina Maneca-Voinea, Iris Iordache, Daria Tănasă, Alexia Blănaru, Ariana Cotu și Anamaria Mihăescu. Cele mai tinere sportive din echipă au 16 ani, în timp ce Mihăescu are 17 ani.

Tricolorele vor concura duminică în prima subdiviziune a calificărilor, programată să înceapă la ora 17:00. În aceeași grupă se vor afla reprezentantele Statelor Unite și Germaniei, alături de un grup mixt de gimnaste.

„Sabrina Voinea a oferit câteva momente pozitive!”

Antrenamentul de vineri a reprezentat un pas important în pregătirea pentru concurs, oferindu-le sportivelor șansa de a se familiariza cu suprafața și aparatele din arena olandeză. La finalul acestei sesiuni, Sabrina Voinea a vorbit despre experiența avută și despre obiectivele pe care și le-a propus la una dintre cele mai importante competiții ale sezonului.

„Echipa României a avut dificultăți în a se ridica la nivelul calității și dificultății generale demonstrate de echipele de top, deși Sabrina Voinea a oferit câteva momente pozitive. Ea a arătat o formă bună la bârnă și la sol. La sărituri, ea a realizat un Yurchenko cu dublu șurub care a fost oarecum dezordonat în aer, dar a aterizat fără probleme!”, au scris cei de la International Gymnast.

„A fost un antrenament de podium reușit. Sper că în competiție vom da tot ce avem mai bun și ne vom descurca mai bine decât în această repetiție pe podium!”, a spus Sabrina Voinea, conform sursei citate mai sus.

Sabrina Voinea și-a stabilit obiectivele pentru Mondialul de la Rotterdam

Dintre aparatele testate la antrenamentul pe podium, solul i-a oferit Sabrinei Voinea cele mai multe motive de satisfacție. Gimnasta participă pentru a treia oară la Campionatele Mondiale și speră să obțină un rezultat cât mai bun la ediția din acest an. În 2023, la Anvers, sportiva a încheiat concursul de la sol pe poziția a patra. Doi ani mai târziu, la Mondialele de la Jakarta, a ocupat din nou locul al patrulea la acest aparat, iar la bârnă s-a clasat pe poziția a șaptea.

Pentru competiția de la Rotterdam, prioritatea Sabrinei este să fie sănătoasă și să evolueze la cel mai bun nivel al său la toate cele patru aparate. Gimnasta își dorește să își valorifice pregătirea și să ofere prestații cât mai bune pe parcursul concursului. La Campionatele Europene din acest an, Voinea nu a reușit să se califice în nicio finală pe aparate, astfel că întrecerea mondială reprezintă o nouă oportunitate de a-și demonstra valoarea.

Programul Campionatelor Mondiale de la Rotterdam