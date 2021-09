Emma Răducanu, poveste demnă de film: Portretul campioanei de la US Open oferit de Sky Sports VIDEO

Ceea ce a prevăzut Boris Becker, încă de când Emma Răducanu a ajuns în sferturile de la US Open, s-a adeverit: venită din calificări, britanica a câştigat turneul de la Flushing Meadows!

Iar succesul ei a făcut înconjurul lumii, fiind savurat în mai multe ţări, mai ales că Emma e exemplul perfect de sportivă multinaţională: tatăl ei e român, mama ei e chinezoacă, s-a născut în Canada, la Toronto, iar la vârsta de doi ani s-a mutat cu familia ei în Marea Britanie, la Bromley. De unde şi-a început povestea senzaţională în lumea sportului, care acum a oferit un prim capitol cu adevărat glorios: trofeul de la US Open, cucerit după un parcurs aproape perfect!

O elevă de nota 10

Cel mai mare rol în ascensiunea Emmei l-a avut chiar tatăl ei, Ion Răducanu. Care a adoptat o variantă britanică a numelui său, Ian, de când s-a stabilit în Anglia.

„Emma a luat, mai întâi, lecţii de balet, însă tatăl ei a considerat că ea trebuie să fie îndrumată spre sport. De aceea, a dat-o la echitaţie, înot, baschet, ski, golf, motocross. Toate aceste activităţi au fost practicate însă pe lângă tenis. În scurt timp, a fost evident că Emma excelează la tenis cel mai mult, iar după ce a câştigat primul titlu la junioare, s-a dedicat total tenisului la vârsta de 13 ani“, au notat jurnaliştii britanici.

La juniori, Emma a urcat până pe locul 20 mondial, poziţie pe care a atins-o în 2018, când a avansat până în sferturi, atât la French Open, cât şi la US Open. De fiecare dată însă, s-a oprit în această fază, împiedicată şi de probleme medicale. În plus, Răducanu a fost trasă puţin înapoi pentru că şi-a continuat studiile în paralel cu sportul de performanţă. Şi nu doar când era o junioare promiţătoare, ci inclusiv după ce a debutat în circuitul WTA. Ceea ce s-a întâmplat în iunie 2021, la Nottingham, pe iarbă. Aici, Emma a fost învinsă în primul meci de compatrioata ei, Harriet Dart (Marea Britanie, 25 de ani, 151 WTA), în minimum de seturi: 3-6, 4-6. Nici măcar o săptămână mai târziu, când a jucat tot la Nottingham, de această dată în versiunea ITF a turneului, Emma n-a dat semne prin care să anunţe explozia ei în tenisul feminin. Într-adevăr, a câştigat două meciuri, cu Sanders (133 WTA) şi cu Babos (126 WTA), dar s-a oprit când a dat de bulgăroaica Pironkova (107 WTA).

Totuşi, cele două participări la Nottingam i-au convins pe organizatorii de la Wimbledon să-i dea un wild-card cu care să joace pe tabloul principal de la Wimbledon 2021. Iar aceasta s-a dovedit a fi o decizie foarte inspirată pentru că turneul de la „All England Club“ s-a transformat într-o rampă de lansare pentru Emma. La Londra, Răducanu a avansat până în optimi, unde emoţiile şi un atac de panică au oprit-o în duelul cu Ajla Tomljanovici (46 WTA).

„Şcoala mi-a mărit capacitatea de a absorbi informaţii“

Deşi unii specialişti au fost de părere că Emma n-a obţinut rezultate mai bune la juniori, pentru că şi-a continuat studiile în paralel cu cariera ei sportivă, noua campioană de la US Open a fost de altă părere.

„Eu cred că, de fapt, şcoala a avut o influenţă pozitivă asupra carierei mele. Mi-a mărit capacitatea de a absorbi cât mai multe informaţii. Pe terenul de tenis, simt că sunt mai disciplinată din punct de vedere tactic, comparativ cu alte jucătoare“, a spus Emma într-un interviu acordat pentru WTA.

James Carlton, managerul de la „Bromley Tennis Centre“, unde Răducanu s-a antrenat, zilnic, de la 10 la 16 ani, a confirmat faptul că Emma avea o seriozitate ieşită din comun pentru un copil. „E foarte încăpăţânată, în sensul bun al cuvântului, şi determinată. Munceşte din greu. Centrul nostru de pregătire e chiar lângă şcoala ei. Aşa că venea aici şi îşi făcea antrenamentele înainte, dar şi după şcoală. Uneori, venea chiar în timpul pauzelor dintre ore. Chiar dacă era o studentă, zilnic, petrecea vreo trei, patru ore pe terenul de tenis. Apoi, stătea încă o oră în sala de fitness“, a povestit James Carlton pentru Sky News. „De multe ori, o vedeam pe Emma cum îşi face temele pentru şcoală între sesiunile ei de antrenament. Faptul că şi-a continuat studiile creşte şi mai mult valoarea rezultatelor ei sportive“, a adăugat Carlton.

Voia să fie o avocată în viaţă de zi cu zi

Potrivit „The Sun“, citat de Eurosport, încurajată de rezultatele ei bune la liceu, Emma a aplicat la mai multe universităţi din Anglia şi Statele Unite din dorinţa de a deveni o avocată de succes. Ulterior însă, după ce a început să strălucească în circuitul WTA, Răducanu a luat decizia de a-şi amâna planurile pentru o carieră în avocatură.

Viitorul ei sună fabulos: Bani din publicitate şi trofee majore

Specialiştii din diferite domenii prevăd un viitor strălucit pentru noua senzaţie din tenisul feminin. Într-o declaraţie oferită pentru The Guardian, Tim Crow, un consultant în marketing sportiv, care lucrează cu cei de la Coca Cola pentru contractelele lor de publicitate în fotbal, a dezvăluit că marile branduri sunt disperate să obţină semnătura Emmei Răducanu. „N-am mai primit atât de multe telefoane de la reprezentanţii marilor branduri de la Lewis Hamilton încoace, când el şi-a început ascensiunea în Formula 1. Prin victoria de la US Open, Emma Răducanu tocmai a devenit cea mai căutată sportivă din Marea Britanie“, a spus Tim Crow. „Emma Răducanu poate fi comparată cu Naomi Osaka. Care s-a născut în Japonia. Tatăl ei e din Haiti, iar mama ei e japoneză. Şi a fost crescută în SUA. Şi tocmai din acest motiv, Osaka e atât de căutată de sponsori, care vor jucători cu potenţial de marketing în cât mai multe ţări. Iar Emma Răducanu e, practic, o jucătoare multinaţională. Potenţialul ei de marketing nu se rezumă la piaţa britanică“, a completat Tim Crow pentru The Guardian. În acest moment, Răducanu are doi sponsori: Nike furnizează echipamentul ei sportiv, iar Wilson rachetele de tenis.