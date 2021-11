Emma Răducanu, avertizată dur: „Unde aţi mai văzut-o după US Open?!“

Lumea tenisului feminin e plină de jucătoare care au avut o ascensiune fulgerătoare, urmată de o „moarte subită“.





În 2019, Bianca Andreescu (21 de ani) a câştigat, pe rând, Indian Wells, Rogers Cup şi US Open. Astăzi, „Bibi“ tocmai a înregistrat o cădere de 22 de locuri, ajungând pe 46 WTA! Iar următoarea jucătoare care riscă să aibă o asemenea traiectorie e Emma Răducanu (18 ani, 20 WTA). Ajunsă sub lumina reflectoarelor după un US Open istoric, în care a pornit din calificări şi, adunând zece victorii în minimum de seturi, a luat titlul, britanica are nişte cifre alarmante după turneul de la New York. Concret, în următoarele patru partide, a adunat două victorii şi două înfrângeri. Iar acum aşteaptă să debuteze la turneul de la Linz, unde e favorita numărul 1.





Doar că, între timp, s-au înmulţit cei care pun la îndoială capacitatea Emmei de a gestiona succesul uriaş care i-a schimbat viaţa peste noapte. În această categorie tocmai a intrat şi Eddie Jones, antrenorul reprezentativei de rugby a Angliei. Făcând o comparaţie cu Marcus Smith (22 de ani), un jucător promiţător de rugby, Jones a avertizat că Răducanu îşi poate pierde drumul în sportul de performanţă.





„Distragerile pot fi expunerea pe care o primesc sportivii tineri în mass-media. Există un motiv pentru care fata care a câştigat US Open (n.r. - Emma Răducanu) nu s-a descurcat atât de bine după aceea. Unde aţi văzut-o, ulterior? Pe prima pagină a Vogue, pe prima pagină a Harper's Bazaar şi pe altele, purtând haine Christian Dior. Există această inundaţie de distrageri care vin şi te fac să nu fii cu picioarele pe pământ“, a spus Jones, potrivit „Daily Mail“.





„Prioritatea mea e tenisul“





În ciuda avertismentului primit, Emma Răducanu, care e favorită numărul 1 la Linz (6-12 noiembrie), o premieră pentru ea în circuitul WTA, a insistat că tenisul va rămâne, în continuare, prioritatea ei numărul 1.





„Am lămurit, clar, fiecare persoană din echipa mea că nu voi anula un singur antrenament sau sesiune de pregătire pentru angajamentele din afara terenului. Asta nu e lucru negociabil pentru mine“, a spus britanica de 18 ani.





La Linz, Răducanu va evolua, din nou, fără antrenor, pentru că, deocamdată, n-a luat o decizie privind acest capitol. „Aici sunt singură şi voi fi propriul meu antrenor în această săptămână, ceea ce cred că e foarte bine pentru mine pe termen lung. Voi avea însă un antrenor la Australian Open“, a afirmat Emma.