Australia jubilează: Brisbane va organiza Jocurile Olimpice! Decizia a fost anunţată oficial

Jocurile Olimpice au ajuns o afacere costisitoare de care fug cele mai multe ţări ale lumii.

E suficient să vedem ce a păţit Grecia, după JO 2004, la Atena, şi prin ce dezastru financiar trec acum japonezii, care au cheltuit peste 12 miliarde de dolari pentru JO 2020. Adică, un eveniment care a fost amânat cu un an din cauza pandemiei şi care nu le va aduce niciun venit, nici din turism, nici din vânzarea biletelor, în condiţiile în care probele se vor desfăşura fără spectatori!

Având în vedere această situaţie, nu e surprinzător că oraşul australian, Brisbane, a fost singurul care şi-a depus candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2032. Iar astăzi, Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a anunţat că, într-adevăr, Brisbane va organiza JO 2032.

Până atunci, Jocurile Olimpice de Vară vor fi găzduite, pe rând, de Tokyo (23 iulie - 8 august), Paris (26 iulie - 11 august 2024) şi de Los Angeles (21 iulie - 6 august 2028).

Toate aceste oraşe au mai găzduit Jocurile Olimpice, în trecut. Tokyo a avut ediţia din 1964, Parisul pe cele din 1900 şi 1924, în timp Los Angeles a găzduit ediţiile din 1932 şi 1984.

It's official! The Olympic Games are heading back to Australia for #Brisbane2032!



Explore your future Olympics host right here.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeam pic.twitter.com/CuUvsgCq8s