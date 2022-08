Ţiriac, dezvăluiri despre Halep: Marea greşeală care a marcat cariera Simonei

„La 14 ani, trebuia ca Halep să facă cele patru-cinci ore pe zi de antrenament, pe care nu le-a făcut. A avut extraordinar de mult talent, dar uite că fizicul nu poate fi făcut la 30 de ani, e prea târziu. La vârsta asta, pui deja ultima rotiţă. Să aibă grijă de fizic, că de acolo i se trage absolut tot ce i se trage! Nu pot să am o părere calificată, pentru că n-am văzut-o cum arată fizic, n-am văzut nici cum arată tehnic în momentul de faţă. Practic, nu ştiu ce fel de strategii mai are în jocul ei, unde stă pe teren, cum se găseşte. Şi apoi, cu tot respectul, Simona n-are jocuri! În ultimii doi ani, ea a jucat 10-15% din întâlnirile pe care trebuia să le joace. De asta îi e greu, nu are o bază. Din nou, numai talentul îşi spune cuvântul la Simona. La 30 de ani, ea a făcut minuni. Dacă cineva o lua la 14 ani şi o antrena ca lumea, probabil că făcea minuni înmulţite cu 3“, a spus Ţiriac, într-un interviu pentru „Gazeta Sporturilor“.