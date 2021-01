Şoc în WTA: jucătoarea de pe locul 29 mondial, depistată pozitiv la un control antidoping! Cum se apără sportiva

În eşantioanele sale s-au descoperit urme de mesterolon, substabnţă folosită în special în tratamentul nivelurilor scăzute de testosteron. Jucătoarea a fost informată în ceea ce priveşte sancţiunea la 22 decembrie şi va putea ataca decizia prin apel

Într-un comunicat publicat pe cntul personal de Twitter, sportiva s-a declarat uimită de rezultatul pozitiv şi spune că fusese testată negativ cu câteva săptămâni înainte de a fi găsită dopată. “Afirm cu fermitate că nu am folosit niciodată vreun medicament pentru îmbunătăţirea performanţelor sau vreo subtanţă interzisă. Sunt uimită şi şocată, mai ales pentru că la 9 noiembrie, cu două săptămâni înainte de acest test, am fost testată negativ la turneul de la Linz. După acest ultim turneu al anului, nu m-am mai antrenat, pentru a mă odihni înainte de startul noului sezon. În urina mea s-a detectat doar o concentraţie foarte mică de metabolit de mesterolon. Având în vedere concentraţia mică şi testul cu rezultat negativ din urmă cu două săptămâni, am primit consiliere că rezultatul poate fi consecinţa unei contaminări. În plus, am fost informată că această substanţă este folosită de bărbaţi ca medicament şi că femeile sunt sfătuite să nu o folosească, din cauza efectelor adverse”, a notat Yastremska pe reţeaua de socializare.