Programul Rabla pentru maşinile electrice, blocat din cauza birocraţiei

Ministrul Mediului a afirmat că sunt depuse "câteva mii" de dosare pentru achiziţionarea de autoturisme noi prin programul Rabla sau Rabla Clasic, însă a constatat că programul merge foarte greu, întrucât sistemul este "foarte birocratic”.

Deşi programul Rabla Plus a început de trei săptămâni, Administraţia Fondului de Mediu (AFM) nu a aprobat niciun dosar depus în această perioadă. "Aprobările merg încet pentru că, din păcate, sistemul este unul birocratic. Aşa l-am găsit şi încă nu am făcut modificări. AFM-ul nu a aprobat până acum niciun dosar. Săptămâna aceasta intră în comitetul de aprobare primele dosare, depuse după data de 26 aprilie, de când s-a deschis programul”, a precizat Tanczos Barna.

Ar trebui aprobate 200 de dosare săptămânal

Potrivit ministrului Mediului, începând de săptămâna viitoare lucrurile ar trebui să se mişte şi astfel să fie aprobate cel puţin 200 de dosare săptămânal."Am solicitat ca săptămânal cel puţin 200 de dosare să fie aprobate, astfel încât programul să pornească. Am primit acest semnal săptămâna trecută, că acele comitete de avizare şi de aprobare nu sunt organizate din cauza faptului că au venit foarte multe dosare din 2020, nici măcar acelea nu au fost terminate.

Este o procedură prea complicată şi prea stufoasă. Am cerut conducerii AFM să simplifice, să elimine direcţiile care oricum nu au o contribuţie în aprobarea dosarelor şi să urgenteze procedurile”, a mai adăugat Tanczos Barna.

Ministrul Mediului precizează că în continuare sunt câteva sute de dosare depuse din 2020. Pentru 2021, sunt câteva mii deja depuse, iar la începutul săptămânii vor veni aprobările. "O să controlez personal evoluţia pentru că până acum nu am primit un raport de la AFM, nu am fost informaţi cu privire la acest blocaj. Am cerut raport, am dispus să se simplifice procedurile şi intră săptămâna aceasta în aprobare”, a adăugat ministrul Mediului.

Rabla Clasic, tot un dezastru

Situaţia este asemănătoare şi în cazul programului Rabla Clasic, spune ministrul. Nu a intrat în aprobare niciun dosar din 2021, în continuare fiind dosare din 2020. Acestea vor intra spre aprobare odată cu cele din programul Rabla Plus, adică de săptămâna viitoare

Ministrul a avansat ideea ca primăriile să plătească proprietarilor maşinilor abandonate pentru predarea acestora, aşa cum s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe, unde peste 200 de autovehicule vechi, care nu pot fi incluse în programul Rabla, au fost predate, iar proprietarii au primit de la administraţia locală câte 3.000 de lei.