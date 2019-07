Poezia emoţionantă citită la protestul de la MAI după crimele de la Caracal: Am ţipat ajutor, dar Poliţia Română mi-a spus că sunt curvă

Zeci de persoane participante la protest au cerut dreptate în cazul celor două fete ucise în Caracal şi au recitat un poem dedicat fetelor şi femeilor din România, care trec prin violenţă.





„Poem în care memorez toate modalităţile pentru a rămîne în



Viaţă; poem în care memorez spaţiul în care sînt dusă cu

Forţa; poem în care memorez imaginea ierbii, în care memorez copacii

Distorsionaţi de viteza maşinii; poem în care memorez forţa braţelor care mă tîrăsc





Pînă la

Maşină; poem în care memorez numărul de înmatriculare al

Maşinii; poem în care memorez mirosul din interiorul





Maşinii; poem în care memorez mirosul bărbaţilor care mă

Pipăie; poem în care memorez lumina înserării; poem în care memorez





Indiferenţa trecătorilor; poem în care memorez lanul de

Porumb; poem în care memorez plăcuţele de





Circulaţie, poem în care memorez textura hainelor,

Poem în care memorez zgomotul fermoarului deschis,





Poem în care memorez duhoarea din corpul şi gura

Bărbaţilor; poem în care memorez unduirea verzui-cenuşie a

Frunzelor; poem în care memorez gesturile bărbatului care mă





Apucă de

Ceafă şi-mi flutură hainele; poem în care memorez gestul în care doreşte să mă

Dea cu capul de





Maşină; poem în care memorez ţiuitul greierilor, poem în care memorez

Pragul casei joase, poem în care memorez clinchetul ţoiului de





Ţuică, poem în care memorez lumina pală a casei, poem în care memorez

Ţiuitul greierilor, poem în care caut orice modalitate de a rămîne în





Viaţă:





Poem în care memorez paşii poliţiştilor; poem în care memorez vorbele

Poliţiştilor: poem în care buzele îmi





Tremură; poem în care corpul nu mi se mişcă, poem în care respir,

Respir, respir, respir,

Respir, respir, respir,

Respir,





Poem în care bătările inimii mele acoperă ţipătul meu:

Poem în care memorez hărţuirea poliţiei; poem în care memorez ameninţările





Poliţiei; poem în care Dumitru Coarnă spune că „poliţiştii din





Caracal şi-au făcut treaba ca la carte şi

Au desfăşurat activităţi





Corecte.”





Poem în care toate vieţile contează, dar mai ales ale bărbaţilor.





Poem în care bărbaţii se dezlănţuie;

Poem în care bărbaţii sînt vizibili afectaţi;

În care bărbaţii sînt nevoiţi să-şi dea demisia;

În care bărbaţii sînt nevoiţi să fie prezenţi la locul faptei;

În care bărbaţii se tem; în care bărbaţii se simt ameninţaţi; în care bărbaţii sînt





Revoltaţi;





Poem în care viaţa fetiţelor &

Femeilor este importantă doar dacă ajunge ştire de

Ziar; în care moartea fetelor este importantă dacă poate fi folosită





Politic. Poem în care am fost pe cale să fiu

Alexandra. Poem în care am





Fost la un pas de a deveni oase &

Bijuterii. Poem în care am fost bijuterii &

Nu-se-poate-să-ne-





Pese. Poem în care am fost bijuterii &

Am fost

Medicina legală nu





Vă

Crede. Am fost





Alexandra. Am fost

Alexandra. Am fost Luiza, am fost Mirabela, am fost Ioana, Am fost Larisa, am fost Maşina de

Ocazie.





Am fost

Nu putem localiza





Apelul, am

Fost cum adică v-au

Ră-pit? Vă





Credeţi

În





Filme?





Dar

Am scris ajutor şi am ţipat ajutor,

Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că mă

Prefac. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că mă





Laud. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că

Exagerez. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mărturia bărbatului a fost





Credibilă, nu a

Mea. Am





Scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că era om

Cumsecade; am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că era





Respectuos; am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că era

Muncitor: am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că era familist





Convins. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că i-am distrus

Tinereţea. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că i-am distrus

Reputaţia. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că a avut o





Mică





Scăpare. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că l-am

Provocat. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că s-a





Temut. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar despre bărbat s-a spus că era

Respectabil. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că sînt





Vulgară. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că nu este

Creştineşte. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că eu sînt de





Vină. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că sînt exihibiţionistă. Am

Scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că mint.





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că n-au mandat. Am scris ajutor şi am





Ţipat ajutor, dar mi s-a spus că nu au toate informaţiile necesare. Am scris ajutor şi am





Ţipat ajutor, dar mi s-a spus că locul femeii este acasă. Am

Scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că importantă este protecţia

Proprietăţii bărbatului. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus





Gîndeşte-te la familia lui! Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că

Mi-a plăcut să fiu penetrată. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că





Mi-a plăcut să fiu bătută, am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că

Merit să fiu





Violată. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar preotul a spus că mi-a plăcut.

Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că toate vieţile contează, dar





Mai ales

Ale





Bărbaţilor. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus să mă gîndesc la confortul





Bărbatului. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că violenţa făcută

Asupra femeilor nu





Există. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că fetiţele şi femeile nu

Sînt violate, ci





Consimt. Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar mi s-a spus că voi fi amendată.





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar Poliţia Romînă mi-a

Spus că viaţa mea este





„Caterincă.”





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar Poliţia Romînă mi-a

Spus că sînt curvă.





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar Poliţia Romînă mi-a

Spus că am lezat bărbaţii.





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar Poliţia Română mi-a

Spus că aveam timp să fug.





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar Poliţia Romînă mi-a

Spus că nu poate veni dacă nu am dovezi concrete.





Am scris ajutor şi am ţipat ajutor, dar Poliţia Romînă mi-a

Spus că viaţa mea este caterincă.





Toate vieţile contează, dar mai ales ale bărbaţilor.





Este raiul singurul loc în care fetele s-ar putea simţi în

Siguranţă?





Durata de lectură a acestui poem este de 45 de

Secunde.





Durata de lectură a acestui poem este de un minut şi 38 de

Secunde.





Durata de lectură a acestui poem este de două minute şi 20 de secunde.

Durata de lectură a acestui poem este de trei minute şi 23 de





Secunde. Durata de lectură a acestui poem este de patru minute şi 23 de

Secunde.





Sute de postări ale bărbaţilor pentru a primi

Like-uri. Sute de postări ale bărbaţilor hăhăindu-se în faţa

Fetelor violate & ucise.





Sute de postări ale bărbaţilor pentru validarea caracterului lor





Impecabil.

Sute de postări cu recomandări de rugăciuni pentru

Femei. Sute de postări ale bărbaţilor în care recomandă iertarea şi





Postul. Sute de postări în care bărbaţii sînt pur şi simplu

Şocaţi. Sute de postări în care bărbaţii sînt

Eroi. Sute de postări în care bărbaţii sînt pur şi simplu





Indignaţi. Milioane de femei ucise,

Violate, tranşate de





Bărbaţi.

Milioane de frigidere umplute de corpuri de

Femei.

Milioane de fetiţe şi femei umplute de





Sînge şi vînătăi.





Întregul meu corp este împotriva violenţei.

Întregul meu corp este împotriva atingerii nepermise.

Întregul meu corp este împotriva incompetenţei Poliţiei.





Întregul meu corp este împotriva complicilor violenţei.

Întregul meu corp este împotriva acceptării abuzului.

Întregul meu corp cere drepturile care i se cuvin,





Întregul meu corp îţi spune





Opreşte-te!

Opreşte-te!

Opreşte-te!





Întregul meu corp cere justiţie.

Întregul meu corp este un manifest.





Coşmarurile mele sînt împotriva violenţei.

Ţipătul meu este împotriva violenţei.

Titlul acestui poem este împotriva violenţei.





Mîinile mele tastînd sînt împotriva violenţei.

Furia mea este împotriva incompetenţei Poliţiei.

Furia mea este împotriva ignoranţei Poliţiei.





Poezia mea este împotriva violenţei.

Toate metaforele mele sînt împotriva violenţei.

Majusculele mele sînt împotriva violenţei.





Poezia mea şi corpul meu şi sexul meu şi sîngele meu sînt împotriva violenţei.

Poezia mea şi corpul meu şi sexul meu şi sîngele meu sînt împotriva Poliţiei”.

