Ministrul Sănătăţii despre deficitul de medici de familie: „În maxim trei ani se va echilibra această balanţă”

„Din 2018 am majorat numărul de locuri scoase la rezidenţiat pentru medicii de familie. În momentul în care am făcut nota de fundamentare am constatat că avem o lipsă şi vorbesc de anul trecut de 700 de medici de familie. Plus o evidenţă a celor care urmează să se pensioneze. De aceea, numărul de locuri scoase la rezidenţiat în 2018 a fost foarte mare, vom continua şi anul acesta. Un medic de familie are nevoie de trei ani să se pregătească. Vom vedea şi ceea ce termină anul acesta rezidenţiatul şi cred, în opinia mea, că în maxim trei ani de zile se va echilibra această balanţă", a spus Pintea, conform agerpres.ro.

Potrivit ministrului, „problema” medicinei de familie este asigurarea unei finanţări corespunzătoare. „De altfel, anul acesta s-a majorat încă o dată punctul. Probabil că nu este suficient, vom mai face nişte analize, dar avem şi completarea cu acel grafic al Băncii Mondiale pe care îl semnăm acum, de aproximativ 600 de milioane de euro”, a adăugat Sorina Pintea

