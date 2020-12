Colindătorii nu vor mai bate la uşi, dar asta nu înseamnă că tradiţiile nu vor fi duse mai departe. Da, s-au schimbat multe, dar nu şi magia sărbătorilor, bucuria de a dărui şi forţa pe care o au oamenii atunci când se unesc pentru un ideal sau pentru o cauză nobilă, în acest caz.

Chiar dacă uşa casei tale nu se va mai deschide pentru colindători în acest an, AQUA Carpatica a găsit o soluţie: organizează cel mai mare colind virtual!

Le puteţi deschide uşile colindătorilor prin intermediul ecranelor, pe laptop sau pe telefon şi vă puteţi arăta recunoştinţa donând pentru cei pentru care izolarea este un mod de viaţă şi pentru care mersul la colindat a fost doar un vis îndrăzneţ. Covrigii şi merele, răplata obişnuită pentru colinde, se vor transformă în acest an, cu ajutorul vostru, în fondurile de care cei de la Fundaţia Motivation România au nevoie pentru achiziţionarea scaunelor rulante pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.

Povestea lor o puteţi urmări aici:

Un scaun rulant înseamnă o viaţă schimbată.

Primiţi cu colindul?

Invitaţiei AQUA Carpatica de a porni la colindat online şi de a schimba vieţi prin acest gest simplu au răspuns prompt artişti îndrăgiţi şi recunoscuţi pentru implicarea lor activă în susţinerea cauzelor sociale precum Andra, Horia Brenciu, Smiley şi Pavel Bartoş.

Primul care a aflat a fost Horia care nu a stat deloc pe gânduri şi cu mult entuziasm şi-a mobilizat colegii:

Pavel Bartoş a continuat tradiţia şi a colindat-o la rândul său pe Andra:

Şi bineînţeles că nu avea cum să nu-l colinde şi pe bunul său prieten, Smiley:

Iar, astfel, mesajul AQUA Carpatica a ajuns din casă-n casă şi mulţi alţi prieteni dragi au răspuns cu bucurie invitaţiei de a colinda şi de face o faptă bună: Mirela Retegan şi Gaşca Zurli, Iulia Zgripcea, Dan Helciug, Raluca Radu, Andrada Popa, Irina Sârbu, Alina Dumitru, Victor Yla, Paul Georgescu, Roxana Iliescu, Liviana Tane şi mulţi alţii.

Hai şi tu cu AQUA Carpatica la colindat! Doar împreună putem schimba vieţi.

Cum te poţi implica?

Fii colindător!

Înregistrează un colind alături de cei dragi şi încarcă-l pe platforma www.colindamromania.ro Astfel, poţi ajunge virtual în casele celor pe care ţi-ai fi dorit să-i colinzi în acest an, dar şi în casele tuturor românilor care iubesc colindele şi obiceiurile din străbuni.

Primeşte colindători!

Accesează site-ul campaniei şi bucură-te de fiecare colind încărcat.

Fă o faptă bună!

Donează şi tu pe https://bit.ly/ColindamRomaniaDoneaza şi ajută atât copiii, cât şi adulţii cu dizabilităţi. Cu ajutorul tău, vor avea şansa unei vieţi mai bune.

AQUA Carpatica, un brand implicat activ în societate

Încă de la începutul acestei perioade de crize sanitare, prin intermediul societăţilor şi a Fundaţiei VALVIS, Jean Valvis a ales să se implice direct prin toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziţie în lupta pentru combaterea acestei pandemiei. Campania ”Colindăm România” a venit ca un pas firesc în continuarea acestui demers şi îşi propune să aducă multe colinde în casele românilor şi, astfel, să contribuie la ajutarea Fundaţiei Motivation România.

„Societatea românească trebuie susţinută şi fiecare în parte trebuie să îşi aducă aportul spre binele tuturor. În vreme de sărbătoare, în acest context delicat, vrem să aducem oamenilor bucurie şi să demonstrăm prin tot ceea ce facem că ne pasă de ceilalţi.” Jean Valvis – Preşedinte – Director General

Colindăm România, o campanie AQUA Carpatica semnată de agenţia Screen Native

“Iată că vom încheia acest an cu cele mai diferite sărbători din câte am avut până acum. Totuşi, acest lucru nu trebuie să schimbe nimic din cele mai importante lucruri de care ne bucurăm acum, în fiecare an: de colinde şi de binele pe care îl facem în jur.

Anul 2020 ne-a arătat tuturor că putem face tot ceea ce nu credeam că putem face. Am văzut cum tehnologia schimbă lucrurile şi, chiar dacă, nu reuşeşte încă să livreze experienţa autentică, ne ajută să simţim şi să rămânem împreună. De această dată, AQUA CARPATICA, împreună cu SCREEN NATIVE ajută românii să trimită şi să asculte colinde din toate colţurile ţării şi le oferă tuturor şansa să doneze, pentru fiecare colind ascultat, pentru a susţine cauza celor care sunt zi de zi izolaţi de o viaţă în care se pot deplasa liberi.”

Mugur Pătraşcu, Managing Partner

“Ne-am gândit cum putem transforma un obicei atât de frumos – colindatul – într-unul digital, care să poată funcţiona în aceste condiţii.

Colindăm România a apărut aproape firesc, ne-am gândit ce-i lipseşte Crăciunului de anul acesta şi răspunsul a venit rapid.

Bucuria copiilor de a merge la colindat, momentul în care deschizi uşa unor colindători şi sentimentul de bine atunci când faci o faptă bună.

Vedetele campaniei au raspuns rapid la apel şi, cu ajutorul lor, suntem siguri că vom reuşi să Colindăm România din uşă-n uşă, sau mai bine spus din ecran în ecran.”

Paul Cioc, Creative Director

