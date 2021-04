Doar 92 de reacţii adverse severe din 27 de milioane de vaccinări la nivel european sunt asociate cu serul AstraZeneca

Concret, 62 de cazuri de tromboză a sinusurilor şi venelor cereblare au fost identificate la nivel global, dintre care 44 în regiunea europeană (UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) la pacienţi care au primit serul AstraZeneca. Aceste cazuri au fost raportate la un total de 9,2 milioane de persoane vaccinate cu serul AstraZeneca în acestă regiune, potrivit NDTV.com.



Alte 30 de cazuri de reacţii adverse severe, din care 7 s-au soldat cu decese, au fost raportate de autorităţile sanitare din Marea Britanie citate de The Guardian, ţară în care oamenii au fost vaccinaţi exclusiv cu serul AstraZeneca, mai exact 18 milioane de cetăţeni.

Practic, totalul cazurilor în care s-au întegistrat reacţii adverse severe este de 92 de persoane din aproape 30 de milioane care s-au imunizat cu serul AstraZeneca.

Care a fost incidenţa reacţiilor adverse în urma vaccinului antipoliomielitic

Specialiştii spun că toate vaccinurile şi medicamentele pot da reacţii adverse. De exemplu, medicul Gindrovel Dumitra, preşedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie, a arătat că reacţii adverse au fost raportate şi în cazul vaccinului oral antipoliomielitic.





Cu toate astea, la fel ca în cazul vaccinului anti-COVID, riscurile erau depăşite de beneficia – în cazul respectiv, eradicarea poliomielitei, a afirmat acesta.

„Discutam cu colegii mei din Grupul de Vaccinologie, duminică am avut o şedinţă şi am încercat să să ne aranjăm gândurile astfel încât să tragem nişte concluzii. Am văzut raportul agenţiei de reglemantare din Marea Britanie. Şi ei vorbeau că la 18 milioane de administrări au fost întâlnite 30 de cazuri. Asta înseamnă că 1 caz apare undeva la 800.000 de administrări. Ei bine, acesta este elementul pe care ar trebui să îl înţelegem foarte clar. Am să fac o comparaţie cu un alt vaccin, vaccinul polio-oral, acel vaccin care se punea ca picături fiecărui copil – la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni şi aşa mai departe – care avea drept consecinţă apariţia unei imunităţi în faţa poliomielitei, boală care putea să ucidă foarte mulţi copii la momentul respectiv. Ei bine, vaccinul polio-oral avea o incidenţă de 1 caz la 700.000 de administrări (la prima administrare), de apariţie a ceea ce se numeşte paralizie acută flască. Cu toate că am ştiut că există acest risc, am continuat vaccinarea polio pentru că a fost singura soluţie prin care puteam să ajungemîn situaţia în care ne aflăm acum, când poliomielita este eliminată la nivelul regiunii Europa şi este pe cale de eradicare la nivel internaţional. Probabil că şi în cazul vaccinului AstraZeneca ne vom afla în faţa unei asemenea dileme: este clar că pot să apară anumite reacţii adverse, dar uitându-ne la raportul risc/beneficiu este de acceptat, pentru că în acest fel prevenim decese în terapie intensivă, ceea ce se întâmplă inclusiv în România”, a declarat dr. Gindrovel Dumitra.