Bolnavii COVID-19 asimptomatici contaminează obiectele din jurul lor STUDIU

„Încăperea în care au fost trataţi pacienţi în stare stabilă sau fără simptome a fost puternic contaminată cu virusul care provoacă COVID-19”, spune Zhiyong Zong. Astfel, cu ajutorul testului Real Time PCR, virusul SARS-CoV-2 a fost descoperit pe mai multe suprafeţe, incluzând pernele, cearceaful, sistemul de ventilaţie sau marginea de fier de la pat. Totuşi, experţii chinezi susţin că aerul din încăperea respectivă nu a ieşit pozitiv la teste.

financialexpress.com. Expertul chinez spune, într-o concluzie, că bolnavii asimptomatici contaminează obiectele şi suprafeţele din jurul lor şi pot expune la infectarea cu noul coronavirus persoanele care ajung să le atingă, arată,

Decizia ministrului Sănătăţii în privinţa asimptomaticilor

”Un caz asimptomatic îl poate decide un medic curant. Acel medic curant, după o anamneză în care pacientul spune nu am nimic, nu mă doare nimic, sunt nişte simptome pe care le neagă, dar avem un test pozitiv. Sau nişte semne pe care noi le descoperim clinic, paraclinic, biologic sau radiologic. Condiţia într-o boală este apariţia unui simptom sau nu. Un simptom în infecţia cu coronavirus poate apărea din a doua, până în a zecea zi. Avem un moment în care medicul curant gestionează un pacient care s-a prezentat la medic, este depistat şi pozitiv. Mi-e greu să cred că s-a prezentat la medic fără să aibă nimic. Să spunem că a fost un test pozitiv descoperit, pacientul este internat, urmează nişte evaluări. Pacientul ăla are dreptul la nişte evaluări: radiografie, analize biologice, o urmărire pentru 3-4 zile. Într-un context în care s-a putut gestiona un număr de cazuri pe internare, am gestionat acest număr de cazuri cu o regulă în care avem două teste negative. În acest moment noi suntem la faza în care, la propunerea Grupului tehnic din cadrul Ministerului Sănătăţii, mâine vom semna un ordin de ministru în care tot pacientul asimptomatic sau simptomatic uşor, va beneficia de o internare de 10 zile”, a declarat Nelu Tătaru.