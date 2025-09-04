Dus la terapie intensivă, omul care i-a adus la Inter pe Lucescu, Mutu și pe Chivu luptă cu boala

Starea de sănătaate a omul de afaceri italian Massimo Moratti (80 de ani) continuă să se amelioreze. Legendarul patron al echipei de fotbal Inter Milano a fost scos de la terapie intensivă.

Spitalizat din 26 august suferind de pneumonie, fostul lider al milanezilor respiră independent de sâmbătă și a fost trecut pe secție.

Astfel, starea lui Massimo Moratti continuă să se amelioreze, iar ieri a părăsit unitatea de terapie intensivă de la Institutul Humanitas din Rozzano, unde este spitalizat de opt zile cu pneumonie. Incapabil să respire independent, fostul președinte al Inter, în vârstă de 80 de ani, a fost inițial intubat.

Sâmbătă, starea sa a progresat. Moratti a răspuns bine și a revenit la o respirație independentă. Îi are alătupe pe soție, copiii și pe sora lui, Bedi, care speră că acesta se va putea întoarce acasă cât mai curând posibil.

În „domnia” lui Moratti, Mircea Lucescu, Adrian Mutu și Cristian Chivu au venit la Inter Milano. De asemenea, nume pasagere, precum Denis Alibec și Cristian Daminuță, au trecut pe la Interul care-l avea patron pe Moratti. În 2010, Inter a reușit tripla istorică: titlu, Cupa și Liga Campionilor.