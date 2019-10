Stenograme. Şedinţă tensionată a conducerii Parlamentului. Cum s-a opus PSD audierii lui Plumb

În şedinţa de Birou Permanent reunit din 24 septembrie Opoziţia a cerut ca Rovana Plumb, adică fosta propunere a României pentru funcţia de comisar european, să fie audiată în comisiile de specialitate.

Majoritatea PSD din Parlament s-a opus şi europarlamentarul PSD a scăpat de venirea la audieri. Însă Plumb a ajuns să fie respinsă de legislativul european din cauza unor probleme legate de veniturile sale.

Redăm stenograma şedinţei din 24 septembrie:

Claudiu Năsui: De asemenea avem o solicitare pentru audierea doamnei Rovana Plumb în Parlamentul României, mai sunt foarte puţine zile în care putem să facem aceste audieri, dânsa înţeleg că este propunerea noastră pentru a fi comisar european şi avem solicitarea aceasta ca să fie convocate de urgenţă în şedinţă comună comisiile pentru afaceri europene de la Camera Deputaţilor şi Senatului.

Marcel Ciolacu: Am văzut solicitarea dumneavoastră, doamna candidat Rovana Plumb, urmează să fie audiată întâi în Parlamentul European, chiar dacă trece de votul din Comisia de audiere, pe urmă va fi audiată în Parlamentul României, deci vom respecta legea, cum cred că toată lumea din această sală doreşte să respecte legea.

Claudiu Năsui: Noi interpretăm legea ca fiind mai întâi o aprobare naţională, deci ca ea să treacă mai întâi prin Parlamentul român şi apoi prin cel european.

Marcel Ciolacu: Nu, legea este foarte clară, este vorba de candidat...

Claudiu Năsui: Este vorba de Legea 373/2013, articolul 19...

Marcel Ciolacu: ... audierea cu adevărat nu se poate face după ce s-a dat votul în Parlamentul European...

Claudiu Năsui: ... noi considerăm că acest termen riscă să se termine şi dânsa să nu fie audiată în Parlamentul României.

Marcel Ciolacu: Da, da, după poate fi audiată până în votul în Parlament.

Claudiu Năsui: Da, ia supuneţi la vot!

Marcel Ciolacu: Da, da, da, mai era o intervenţie. Vă rog, doamnă.

Alina Gorghiu: Pe procedură. Domnule preşedinte, stimaţi colegi, o să vă rog să faceţi un efort să ne explicaţi şi nouă, celor din Opoziţie, cum e făcută ordinea de zi, pentru că mă uit la solicitările colegilor mei care sunt înregistrate la BPR în 4 septembrie, în 7 septembrie, în 9 septembrie, iar pe ordinea de zi - Secretariatul General probabil că ne va da o explicaţie, dacă nu ne-o dă astăzi verbal, poate ne-o dă în scris, că chiar insist să văd cum se face această ordine de zi - tot ce aveţi înscris e ulterior.

De exemplu, materialul de la punctul 4 este înscris la BPR, înregistrat la Senatul României, BPR, în 24.09. Adică materiale care sunt vechi de trei săptămâni nu intră pe ordinea de zi, solicitări fireşti care ar trebui discutate, iar cele care sunt mult mai noi intră pe ordinea de zi.

În mod normal, dacă vrem să funcţionăm ca o instituţie care se respectă, toate documentele intră, pe măsura depunerii, în atenţia Biroului permanent reunit. Asta ca să funcţionăm cum trebuie. Pe viitor poate nu se mai întâmplă.

Marcel Ciolacu: Ok. Haideţi să luăm partea bună a lucrurilor. Este exclus ca de acum să nu intre pe ordinea de zi vreun document, să intre unul mai devreme. Tot ce este, indiferent când e viitorul BPR, că o să fie sub conducerea domnului preşedinte de la Senat, o să fie mai stufos, indiferent ce este, vor intra pe ordinea de zi. Ok? E cel mai... şi am închis...

Şi asta este de acum cutuma şi procedura. Supun la vot audierea doamnei Rovana Plumb, înainte de audierea din Parlament, de comisia din Parlament. Cine este pentru? Unu. Vă mulţumesc. Cine este împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc.