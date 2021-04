Conducerea USR PLUS a decis vineri seara să acorde susţinere totală ministrului Voiculescu, în ciuda seriei de scandaluri care îi însoţeşte activitatea de ministru. Ultimul scandal, evacuarea spitalului Foişor, fără nici o pregătire şi comunicare cu bolnavii evacuaţi, tulbură şi mai mult apele de la ministerul Sănătăţii.

De unde a pornit scandalul

Ministerul Sănătăţii a cerut INSP accesul la Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), şi a primit acest acord pentru o interfaţă separată, care conţine doar date numerice, utilizând contul: monitorizare_minister.

Corpul de control al premierului a constatat:

- Ministerul Sănătăţii a nominalizat patru reprezentanţi care au avut acces la datele din RENV, utilizând contul „monitorizare_minister” fără a exista un act administrativ de delegare/încredinţare a unor atribuţii, de stabilire a responsabilităţilor şi a limitelor de competenţă sau care să stipuleze perioada de la care au acces la platformă.

-Regimul juridic insuficient definit şi reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese prevăzut de Legea nr. 161/2003, deoarece, prin încredinţarea unor atribuţii specifice unui funcţionar public (în sensul larg al noţiunii), respectiv accesul la date sau informaţii din cadrul unei/unor instituţii publice, consilierului onorific nu îi sunt stabilite şi responsabilităţi în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.

Răspunsul Ministerului Sănătăţii

- Informaţiile accesibile Ministerului Sănătăţii din RENV nu se încadrează în niciuna dintre excepţiile prevăzute de Legea 544/2001 şi nici nu există o secretizare a acestor date.

- Baza de date RENV nu avea niciun grad de secretizare, fiind prin urmare publică.

- Orice informaţie publică poate fi accesată de către orice persoană, fără a justifica un interes. Prin urmare, consilierul onorific, investit prin actul de numire cu exerciţiul autorităţii de stat (actul de numire se publică în Monitorul Oficial) avea dreptul să acceseze baza de date RENV fără nicio formalitate suplimentară.

- În cazul în care ar fi existat un grad de secretizare, acest grad de secretizare ar fi trebuit adus la cunoştinţa oricărei persoane ce se află în situaţia de a accesa acele date sau care ar fi dorit să acceseze acele date şi, aşa cum prevăd dispoziţiile legale, ar fi necesitat obţinerea unui certificat ORNISS în prealabil.

De altfel, ministrul Voiculescu a confirmat când a început scandalul:

„Evident că i-am dat voie. A fost una dintre atribuţiile sale. Evident că de asta se ocupă. Avea dreptul legal să acceseze datele. Nu vorbim despre date secrete. Nu sunt date clasificate”.

Şi totuşi, Corpul de control al premierului a constatat altceva.

Conducerea USR PLUS contra atacă

Întrunită vineri seara târziu, conducerea USR PLUS îşi exprimă sprijinul deplin pentru Vlad Voiculescu şi îi arată pisica premierul Cîţu.

Iată ce scrie în comunicatul USR PLUS:

„Birourile Naţionale Reunite ale USR şi PLUS susţin fără rezerve orice investigaţie menită să lămurească felul în care informaţiile ajung la români. Cerem Corpului de Control al primului ministru să publice imediat raportul care a stat la baza plângerii penale anunţate astăzi.”

„Birourile Naţionale USR PLUS susţin demararea unei anchete de către Corpul de Control al Ministrului Sănătăţii privind existenţa centrelor “închise” de vaccinare, procedurile, accesul la ele şi modul în care au respectat cadrul legal. De asemenea, pentru o corectă informare a publicului, Alianţa USR PLUS solicită premierului Florin Cîţu să desecretizeze minuta şedinţei de guvern în care a fost adoptată hotărârea privind înfiinţarea centrelor speciale de vaccinare, devenite la momentul publicării datelor mai numeroase chiar decât toate centrele aflate la dispoziţia populaţiei.”

Aici e cheia scandalului. Guvernul a înfiinţat, la începutul procesului de vaccinare, mai multe centre „închise” (destinate cui?), mai numeroase decât toate centrele aflate la dispoziţia populaţiei. Presupunem că erau destinate instituţiilor de forţă, MApN, Interne, SRI, SIE şi altor instituţii de aceeaşi categorie. Doar că şedinţa de guvern şi deciziile luate au rămas secrete, de moment ce acum Alianta USR PLUS solicită desecretizarea minutei şedinţei de govern. Dar până acum ce-au păzit miniştrii USR PLUS? De ce nu s-au revoltat încă de la creearea acestor centre „închise”? Că doar au participat la şedinţa de guvern respectivă. Îi arată abia acum „pisica” premierul Cîţu, care tot cere Alianţei USR PLUS retragerea ministrului Voiculescu?

„Primul pas este câştigarea alături de Ministerul Sănătăţii şi întregul Guvern a luptei cu pandemia. Transparenţa este esenţială pentru succesul acestei lupte şi nu este negociabilă”, se mai arată în comunicatul Birourilor Naţionale Reunite ale USR şi PLUS.

În privinţa transparenţei, de atâtea ori cerută şi niciodată pusă în practică, are dreptatea Alianţa USR PLUS

Unde se află acum coaliţia de guvernare

Ministrul Sănătăţii este autorul unui lung şir de gafe, care au arătat că funcţia de ministru este o pălărie prea mare pentru el. Mai ales în condiţiile dramatice în care se află sistemul naţional de sănătate, copleşit de pandemie. Premierul Cîţu şi PNL cer de multă vreme Alianţei USR PLUS să-l retragă pe Vlad Voiculescu şi să propună pe altcineva. Modul în care a fost evacuat vineri seara spitalul Foişor este bomboana pe coliva activităţii ministrului Voiculescu, pentru că el a avizat ordinul de evacuare.

Văzând că USR PLUS nu reacţionează la cererea de retragere a lui Voiculescu, premierul Cîţu a apelat la parchet, să-l determine pe Voiculescu să plece. Un gest de ostilitate făţişă, nepotrivit într-o coaliţie de guvernare. Mai degrabă era utilă intervenţia preşedintelui Iohannis, cel mai potrivit să medieze acest conflict. Dar şi preşedintele se pare că s-a „extras” din ecuaţia guvernării, ca să nu fie părtaşul unei guvernări nereuşite.

Concluzie

Coaliţia de guvernare stă pe un butoi de pulbere, conflictul generat de Voiculescu fiind doar una dintre faliile care despart PNL de USR PLUS. De altfel, Ludovic Orban, care conduce de facto guvernarea, pentru că premierul Cîţu nu are anvergura politică necesară unui şef de guvern, a şi ameninţat: „Mai rezist puţin, dar voi ieşi să vorbesc dacă nu termină”.

În condiţiile crizei sanitare şi economice, ruperea actualei coaliţii de guvernare este tot ce mai lipsea ca România să se prăbuşească în haos. Cred că preşedintele Iohannis ar trebui să intervină, înainte de a fi prea târziu.