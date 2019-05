Rareş Bogdan: Niciun alt lider politic nu a dus România la exasperare cum a dus-o Liviu Dragnea

„Din fericire populiştii au primit o lecţie usturătoare în România. PSD obţine un minim istoric, e o lecţie pe care o primeşte acest partid care în ultimele săptămâni a avut un discurs anti-european. Liviu Dragneaa a depăşit in virulenţă şi radicalism întreg discursul lui Viktor Orban sau Kaczynski. (...) În acest moment, dacă Dragnea rămâne liderul PSD, PSD ar trebui scos din PES”, a declarat Rareş Bogdan la Adevărul Live.

După pronunţarea Înaltei Curţi în dosarul lui Liviu Dragnea, candidatul PNL a declart că niciun alt lider politic român nu a dus ţara „la exasperarea” cum a dus-o şeful PSD.



„Niciun alt lider politic din România nu a dus România la exasperare cum a dus-o Liviu Dragnea. De trei ani jumătate nu s-a ocupat de altceva decât de infractori, de drepturile infractorilor. Nu are cum să demoleze Statul român. Astăzi, condamnarea a fost bazată pe probe, am încredere in justiţie. Va reseta PSD. Practic din acest moment, PSD vor fi probabil alegeri, schimbări, va fi o resetare completă a actualei conduceri. Vom vedea cine va veni să conducă acest partid. Dacă Victor Ponta se va întoarce, dacă vine un alt baron, Marian Oprişan, Olguţa Vasilescu, Gabriela Firea, sau Dăncilă”, a mai precizat Rareş Bogdan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: