Ponta, despre trădătorii moţiunii de cenzură: Viorica Dăncilă i-a promis lui Marius Bota un post de comisar european

Deputatul PSD Marius Bota este printre semnatarii moţiunii de cenzură iniţiată de Opoziţie şi era aproape de a ajunge în partidul lui Victor Ponta, Pro România. Cu toate astea, astăzi a apărut informaţia că acesta s-a răzgândit şi că nu va mai vota moţiunea.

Marţi seară, liderul Pro România Victor Ponta a declarat că acesta a fost convins personal de către Viorica Dăncilă să renunţe la moţiune şi că i s-ar fi promis un post de comisar european sau şef la ASF.

„De la început a semnat moţiunea, dupa aia a mers la Dăncila care i-a promis că-l pune comisar european, apoi şef la ASF. Dar ar trebui să ştie că Dăncilă nu se ţine de promisiuni. (...) Niciodată nu a mai auzit atâtea oferte făcute de Dăncilă personal, nu prin interpuşi”, a declarat Victor Ponta într-o intervenţie la Digi24.

De cealaltă parte, premierul Viorica Dăncilă a declarat ieri la „Adevărul Live”, că nu a făcut niciodat astfel de oferte pentru semnatarii moţiunii de cenzură şi că cei care fac astfel de afirmaţii sunt „iresponsabili”.

„Cine a făcut aceste acuzaţii este iresponsabil. Să spui acest lucru că premierul Românei promite bani, promite funcţii ca să aducă în partid mi se pare un lucru deosebit de grav care arată numai ură. Aceste afirmaţii nu sunt văzut numai în acest unchi al alegerilor prezidenţiale şi a câştigului pe campania electorală. Aceste afirmaţii sunt preluate şi de către alte state membre şi aceste lucruri nu ne fac bine ca şi imagine. Probabil vorbesc şi din experienţa proprie. Eu pot să vă garanez că nu am plătit niciodată, nu am promis funcţii şi nici nu am dat bani”, a declarat Viorica Dăncilă.