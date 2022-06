Parlamentul a votat ridicarea imunităţii lui Adrian Chesnoiu, care va putea fi anchetat de DNA. Fostul ministru al Agriculturii: „Sunt nevinovat”

Camera Deputaţilor a votat pentru ridicarea imunităţii lui Adrian Chesnoiu. Au fost înregistrate 251 de voturi „pentru” şi 25 de voturi „împotriva”,

„Suntem într-un moment în care cred că niciunul dintre dumneavoastră nu aţi vrea să va aflaţi. Am primit de la voi şi de la fermierii români foarte multe mesaje de încurajare. Oamenii cu care am vorbit mi-au cerut să nu demisionez din funcţia de ministru, să nu renunţ la imunitatea parlamentară, dar sunt un om cu demnitate. (...)

Acesta a fost motivul pentru care imediat ce am aflat că s-au ridicat la adresa mea anumite suspiciuni am luat decizia de a demisiona din funcţia de ministru, de a mă suspenda din partid şi de a ăa cere să votaţi pentru a încuviinţa cererea de urmărire penală formulată la adresa mea. Toată viaţa mi-am făcut datoria faţă de oameni şi faţă de instituţiile în care am activat. Am respectat legea de fiecare dată şi am muncit pentru a le face bine oamenilor pentru care am jurat să fac bine. Am acceptat postul de ministru într-o perioadă extrem de complicată, cu dorinţa de a face ceva bun pentru români şi pentru agricultura românească (...) În mandatul de la agricultură am încercat să aplic principiile mele de viaţă, convins fiind că dacă ai empatie faţă de oameni şi problemele lor, atunci poţi face cu adevărat lucruri bune pentru ei. Sunt mândru de ce am realizat în perioada aceasta”, a declarat fostul ministru al Agriculturii, în plenul de marţi.

Adrian Chesnoiu a subliniat că nu a comis nicio infracţiune de corupţie şi că este nevinovat. „Nu am comis nicio infracţiune de corupţie şi nicio altă faptă de natură penală. Sunt nevinovat şi asta voi dovedi la final şi la eliminarea suspiciunilor asupra mea. Rămân acelaşi susţinător al fermierilor români, al agriculturii româneşti, pentru că ne aşteaptă o perioada dificilă şi avem nevoie de solidaritate”, a punctat social-democratul, care şi-a încheiat discursul în aplauzele colegilor de partid.

Moşteanu: „Numai PSD putea să aplaude un ministru cercetat de DNA”

După ce social-democraţii l-au aplaudat pe fostul ministru, purtătorul de cuvând al USR, Ionuţ Moşteanu, a luat cuvântul în plen şi a transmis că „numai PSD putea să aplaude un ministru cercetat de DNA”.

„Văd că PSD nu reuşeşte să se schimbe. Numai PSD-ul putea să aplaude un ministru care este cercetat de DNA. Îmi aduc aminte că acum câţiva ani îl aplaudaţi pe Dragnea la fel”, a spus Moşteanu.

Şi Violeta Alexandru, deputat neafiliat, care a plecat din PNL, i-a criticat pe social-democraţi pentru că l-au aplaudat pe Chesnoiu. „Ce aplaudaţi? O situaţie a unui om care trebuie să îşi dovedească nevinovăţia sau că DNA îi cere anchetarea? Aţi făcut circ”, a precizat aceasta.

În replică, deputatul PSD Alfred Simonis a precizat că social-democraţii l-au aplaudat pe fostul ministru pentru „excelentul mandat de ministru pe care l-a avut la Ministerul Agriculturii”.

„Cei care vă bucuraţi astăzi de situaţia unui coleg parlamentar, să va amintiţi atunci când vă vor ajunge din urmă nenorocirile guvernării pe care aţi avut-o dumneavoastră, cei de la USR. Aplauzele pe care le avem faţă de ministrul Chesnoiu sunt pentru excelentul mandat de ministru şi pentru atitudinea publică ireproşabilă”, a completat Simonis.