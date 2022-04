Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu şi Bogdan Aurescu au fost în vizită la Kiev. Premierul s-a întâlnit cu Zelenski, cu premierul ucrainean şi cu preşedintele Radei Supreme

Premierul României a fost primit de preşedintele Volodimir Zelenski şi a avut întrevederi cu prim-ministrul Ucrainei Denys Shmyhal şi preşedintele Radei Supreme Ruslan Stefanchuk.

PM @NicolaeCiuca:No words are strong enough to describe the tragedy unfolding so close to us.Visiting #Borodyanka & #Irpin,I deplored the loss of lives& horrible atrocities for which RU is resp.The int’l community must not overlook this suffering:such acts cannot go unsanctioned! pic.twitter.com/tPm3Qwu0c3 — GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) April 26, 2022

Programul vizitei a inclus vizitarea localităţilor Borodianka şi Irpin, din proximitatea capitalei Kiev, puternic afectate de agresiunea ilegală, neprovocată şi nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei. Prim-ministrul Ciucă a transmis un mesaj de condamnare în termenii cei mai fermi a invaziei ruse, a atrocităţilor umane şi distrugerilor materiale, exprimând sprijinul României pentru derularea unei investigaţii internaţionale pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi de comiterea de crime internaţionale, inclusiv prin contribuţia financiară voluntară recentă, decisă de Guvernul României, către Fondul fiduciar al Curţii Penale Internaţionale.

PM @NicolaeCiuca: Honored to meet President @ZelenskyyUa in #Kyiv. Commended his leadership in these tremendously difficult moments&assured him of🇷🇴full support for efforts to stop this illegal&immoral aggression,preserve UA sovereignty&integrity,help🇺🇦refugees&support UA's🇪🇺path pic.twitter.com/uik5u2BA7v — GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) April 26, 2022

În discuţiile cu oficialii ucraineni, prim-ministrul României a reiterat sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei şi a prezentat măsurile de sprijin multidimensional pentru Ucraina şi poporul ucrainean în contextul războiului, inclusiv pentru gestionarea celor peste 820 de mii de persoane refugiate care au trecut graniţa cu România. Premierul a evidenţiat, astfel, numeroasele măsuri administrative adoptate încă de la începutul agresiunii ruse pentru permiterea accesului refugiaţilor ucraineni pe teritoriul naţional şi asigurarea condiţiilor necesare de protecţie, precum crearea taberelor de refugiaţi, reglementarea accesului gratuit la servicii medicale, educaţionale şi de transport, precum şi la piaţa muncii. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a remarcat atitudinea de extraordinară compasiune şi solidaritate ale poporului român cu poporul ucrainean, reflectată şi prin volumul consistent al ajutoarelor umanitare livrate în Ucraina. Premierul a subliniat că România şi-a asumat şi un rol de intermediar în transferul ajutoarelor internaţionale către Ucraina, prin intermediul hub-ului umanitar înfiinţat la Suceava la 9 martie 2022, care a fost tranzitat până acum de 32 de convoaie umanitare cu 163 de camioane.

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a analizat împreună cu oficialii ucraineni noi posibilităţi de sprijin pentru Ucraina.

Astfel, a fost examinată diminuarea efectelor negative ale războiului asupra economiei ucrainene, în particular în ce priveşte posibilităţile de realizare a exporturilor de cereale şi produse de origine animală. Printre altele, premierul Ciuca a menţionat, ca măsură concretă de sprijin, liberalizarea temporară de către România pe teritoriul naţional a transportului rutier de marfă efectuat de operatorii ucraineni începând cu 5 aprilie 2022, începerea reabilitării unei căi ferate cu ecartament larg în portul Galaţi pentru facilitarea accesului direct al garniturilor feroviare din Ucraina şi Republica Moldova şi scurtarea timpului de transbordare a mărfurilor, analizarea posibilităţii creşterii capacităţilor de tranzit prin punctele de trecere a frontierei comune şi facilitarea extinsă a controlului sanitar-veterinar la aceste puncte, extinderea capacităţilor de preluare de mărfuri din Ucraina prin portul Constanţa.

Premierul român a subliniat, totodată, importanţa dezvoltării conectivităţii între România şi Ucraina prin deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, evidenţiind rolul esenţial jucat în prezent de punctul de trecere Iscaccea-Orlivka, deschis în 2020. De asemenea, o importanţă deosebită a fost acordată analizării opţiunilor de valorificare a potenţialului de cooperare în domeniul energetic.

Prim-ministrul României a subliniat faptul că România este disponibilă şi interesată să participe substanţial la procesul de reconstrucţie post-conflict a Ucrainei, în funcţie de parametrii şi priorităţile definite de autorităţile ucrainene, urmând a fi stabilit un dialog bilateral dedicat, concret pe acest subiect.

Pe palier bilateral, premierul Ciuca a transmis dorinţa avansării relaţiei româno-ucrainene la un nivel superior, pornind de la potenţialul de cooperare existent, interesele comune de securitate şi solidaritatea între cele două popoare, manifestată cuprinzător, în mod concret, de la declanşarea agresiunii ruse. Prim-ministrul României a arătat că deschiderea şi compasiunea poporului român faţă de semenii din Ucraina reprezintă nu numai imaginea ataşamentului la valori comune, ci şi un veritabil mandat pentru autorităţile celor două state de a îmbogăţi şi eleva relaţia bilaterală.

Premierul român a subliniat importanţa celor două comunităţi înrudite, română în Ucraina şi ucraineană în România, ca veritabile punţi de legătură între cele două societăţi şi a remarcat comportamentul de buni cetăţeni ai Ucrainei dovedit de etnicii români în timpul războiului, exprimând aşteptarea ca, prin asigurarea deplină a respectării drepturilor identitare ale acestora, inclusiv a celor lingvistice, societatea ucraineană să devină mai puternică şi coezivă.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a reiterat sprijinul ferm al României pentru aspiraţiile Ucrainei de integrare în Uniunea Europeană şi a transmis felicitări Kievului pentru transmiterea răspunsului la prima parte a chestionarului de aderare. Cu această ocazie, a menţionat poziţia României care a susţinut constant ca Uniunea Europeană să ofere o perspectivă europeană Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei, care merită să facă parte din familia europeană.

PM @NicolaeCiuca: Warm exchange with my colleague @Denys_Shmyhal on measures🇷🇴took to welcome all🇺🇦refugees helping UA to contain the negative impact of war on economy,connectivity,energy security.Our🇷🇴🇺🇦relation will get stronger. RO will be fully engaged in reconstruction of UA pic.twitter.com/G7bsz8Jd1p — GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) April 26, 2022

Premierul Ciucă a discutat cu înalţii oficiali ucraineni şi cu privire la dosarul transnistrean, inclusiv în contextul ultimelor evoluţii.

Toţi interlocutorii ucraineni au mulţumit Guvernului României şi cetăţenilor români pentru sprijinul acordat în diverse domenii de interes direct pentru partea ucraineană şi pentru solidaritatea manifestată, cu multă empatie, încă de la declanşarea agresiunii militare ruse. Aceştia au prezentat evoluţiile din teren ale confruntării militare şi necesităţile de sprijin pe mai multe planuri. Au salutat şi susţinut disponibilitatea de a crea un nou profil partenerial, superior, pe toate dimensiunile, pentru relaţia bilaterală româno-ucraineană şi au asigurat cu privire la respectarea drepturilor identitare ale etnicilor români.

I was in #Borodianka & #Irpin. I am saddened & horrified by what I've seen. The atrocities committed by the Russian armed forces against civilians cannot go unpunished by the international community! #Ukraine 🇺🇦 can always rely on #Romania's 🇷🇴support for humanitarian aid. pic.twitter.com/wsXx16Vch2 — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) April 26, 2022

La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a publicat pe Twitter un mesaj în limba engleză, însoţit de o fotografie de la întâlnirea oficială.

„Am reiterat susţinerea României privind suveranitatea, integritatea teritorială şi statulul de stat candidat pentru admiterea în Uniunea Europeană al Ucrainei. Ucraina, Republica MOldova şi Georgia pot conta pe România ca un hub care furnizează securitate şi dezvoltare. Am pledat pentru mai multe drepturi pentru românii din Ucraina, ca în România şi în Uniunea Europeană“