Meritocraţia, redefinită de un lider PNL. Roman: „E un avantaj că n-am legătură cu domeniul ministerului”

Florin Roman a făcut precizări referitoare la lucrarea care nu poate fi găsită, spunând că „s-a făcut o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”. În plus, ministrul susţine că „nu este cel mai important lucru” şi că nu a ajuns „ministru la beletristică”.

„Am făcut precizarea, că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 şi o revistă din 2006. Ăsta e adevărul! Eu sunt cu conştiinţa împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijenţă că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă.

Ea a fost confirmată şi de profesorul cu care am lucrat, dar ştiţi cum e în lumea asta… Când ajungi ministru, sunt şi lucruri bune şi lucruri mai puţin bune. Sunt şi lucruri care pot contestate sau nu, sunt oameni care oricâte lămuriri aduci te cred şi alţii nu cred în ce spui”, a declarat Roman pentru B1 TV.

„Dacă-mi permiteţi şi o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică şi nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru e că eu am făcut un lucru bun. Dacă sunt criticat pentru această neglijenţă, au tot dreptul cei care au criticat. Sunt persoană publică, dacă apar semne de întrebare, am ieşit şi am dat explicaţii. Cei care vor să le înţeleagă le înţeleg, cei care nu vor, nu”, a mai spus acesta.

Roman: Unii m-au acuzat că nu am legătură cu domeniul, eu îl văd ca pe un avantaj

Ministrul Digitalizării a mai afirmat că prezenţa lui în minister a început să deranjeze, precizând că despre el niciodată nu s-a spus că ar fi corupt. Mai mult, liberalul susţine că faptul că nu are nicio legătură cu ministerul pe care îl conduce reprezintă în fapt un avantaj.

„Eu cred că deja am deranjat (în Minister) pentru că despre Florin Roman s-au putut spune multe lucruri, mai puţin un lucru. Despre Florin Roman nu s-a putut spune niciodată că e corupt, că are dosare penale pentru corupţie sau chestiuni de acest gen. (...)