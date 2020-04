INTERVIU De ce l-a demis ministrul Muncii pe şeful Casei de Pensii: N-a vrut să deranjeze sistemul. Ceea ce el numeşte fantezii sunt dosare de pensii întârziate

Adevărul: Este un scandal la Ministrul Muncii, dvs l-aţi revocat din funcţie pe şeful Casei Naţionale de Pensii Publice, domnul Laurenţiu Ţenţ, care vă acuză citez „nu am executat toate fanteziile imposibile ale doamnei ministru”. Ce s-a întâmplat acolo între dvs şi domnul Ţenţ, pe care dvs l-aţi pus acolo în luna decembrie?

Violeta Alexandru: Da, eu l-am propus pentru a fi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, dar nu sunt omul care stă comod şi ascunde atunci când sesizează că lucrurile nu merg în direcţia cea bună, indiferent despre cine este vorba. Mă cunosc toţi cei care au colaborat cu mine, mă ştiu un om corect şi extrem de exigent. Eu recunosc acest lucru. Ceea ce domnul Ţenţ numeşte „fantezii”, pentru mine înseamnă dosare de pensii întârziate. Suntem la şase luni de când PNL a preluat guvernarea. Patru luni de când dânsul e în această poziţie. Noi am avut o discuţie de la început şi l-am rugat să se gândească bine înainte de a-şi asuma această funcţie cu privire la provocările pe care le are, cu un sistem de pensii vădit administrat ineficient. În sensul în care se adună dosare peste dosare şi toată lumea ridică din umeri după părerea mea nejustificat. Deci ceea ce dânsul numeşte fantezie pentru mine înseamnă o determinare ca numărul dosarelor de calcul, respectiv de recalculare a pensiilor cu termene mult întârziate să scadă, nu să crească. Ceea ce dânsul numeşte fantezie pentru mine înseamnă ca durata de până la doi ani de zile pentru oameni care au muncit şi în România şi în străinătate şi deci sunt subiect al legislaţiei privind pensiile internaţionale, numărul acestor oameni să scadă. Nu să rămână la fel. Ci să găsim o soluţie prin care ei să primească răspunsurile cuvenite de la Casa de Pensii astfel încât să li se poată recalcula pensia atât pe baza contributivităţii din România cât şi din altă ţară.

Sunt oameni care aşteaptă mult prea mult. Şi, bun, avea la începutul mandatului scuza că se documentează asupra sistemului, că îşi face un plan de lucru, acum suntem totuşi la câteva luni de la preluare şi da, accept că trebuie să iau decizii şi nu mă feresc să iau, indiferent de oamenii de care discutăm.

„Scuze aveam pe margine când eram în societatea civilă. Acum găsim soluţii”

Care au fost argumentele domnului Ţenţ? De ce nu au mers lucrurile aşa cum v-aţi dorit dvs?

O să vă spună dânsul versiunea dânsului, cu siguranţă există explicaţii, dar nu cred că vă doriţi în funcţii publice, şi eu personal din acest motiv am intrat în politică, oameni care să vină cu nesfârşite scuze. Problema mea e să găsim soluţii. Scuze aveam pe margine când eram în societatea civilă şi aveam critici, păreri, căutam şi explicaţii. Acum sunt într-o poziţie publică în care sunt plătită de contribuabilii români să găsesc soluţii. Aşa că, da, exigenţele mele sunt foarte mari şi nu am ascuns acest lucru.

Despre câte dosare vorbim? Sute? Mii?

O să prezentăm public cifra. Cert este că mă aşteptam la o îmbunătăţire după numirea unui manager la Casa Naţională de Pensii Publice, dar ritmul în care se întâmplă aceste eventuale îmbunătăţiri este mult prea lent. Şi mă aştept ca după această perioadă în care prin anumite decizii managariale s-a relaxat programul de lucru la Casele de Pensii, acest număr să crească. Şi nu avem un plan, o să-l fac acum, dar nu e normal să se ocupe ministrul de managementul fiecărei instituţii pe care o are în coordonare. Sunt un singur om.

Eu m-am implicat cât am putut de mult şi Casa de Pensii a fost pentru mine o prioritate 0. M-am implicat mai mult decât poate am făcut-o pentru celelalte instituţii din coordonare pentru că am ştiut că sunt probleme grave. Dar în momentul în care numeşti un om, acela trebuie să îţi managerieze lucrurile în colaborare cu ministrul, desigur, dar trebuie să-şi asume anumite decizii. Pe scurt, ştiu că deranjez sistemul. Am văzut declaraţia din care rezultă că sunt ostilă faţă de angajaţii Caselor de Pensii. Vă asigur că sunt un om corect. Eu ştiu cine munceşte şi cine nu vrea să fie deranjat. Cel care stă comod pe funcţie are o problemă într-adevăr cu Violeta Alexandru, pentru că nu permite acest lucru. Cel care îşi face treaba şi se vede în mod obiectiv că face treabă e un om pe care îl văd şi căruia i-am transmis prin modul meu de a fi corectă faţă de angajaţi faptul că observ şi pe cei care îşi fac treaba. Cine nu vrea să deranjeze sistemul, într-adevăr nu este pe acelaşi mod şi principiu de lucru pe care eu îl practic şi anume axat pe rezultate şi pe urmărirea modului în care sunt puse în aplicare deciziile. Păcatul meu e că urmăresc. Discutăm un lucru, stabilim un lucru, după care îmi aduc aminte şi urmăresc. Nu las să se dilueze şi să nu mai răspundă nimeni. Ci urmăresc şi solicit explicaţii pentru care nu s-au întâmplat lucrurile pe care le-am agreat să se întâmple.

Aveţi şi o nouă propunere pentru şefia Casei de Pensii, un om care să nu fie al sistemului, aşa cum aţi spus despre domnul Ţenţ?

Mă voi asigura că propunerea la care voi ajunge alături de premier, avem mai multe variante, este propunerea unui om cu privire la care deşi nu am neapărat ce să-mi reproşez, au fost comunicări lungi între mine şi domnul Ţenţ înainte de numirea domniei sale în care i-am prezentat problemele, mă şi văzuse că sunt un om activ care merge ţintit şi provoacă sistemul. Adică nu avea o surpriză la modul în care eu lucrez. Cumva o să vreau să am o discuţie mai profundă cu cel pe care îl vom numi să mă asigur că înţelege şi că nu apar suprize că „nu am înţeles”, că „nu eram pregătit”, sau că m-am trezit că eu aveam o altă viziune despre cum trebuie să se lucreze şi m-am trezit că lucrez cu un om care are altă viziune. Am să mă asigur că înţelege aceste provocări mai bine, pentru că în mod evident este o diferenţă de stil de lucru şi de disponibilitate de a produce rezultate. Eu nu mai am timp. Vă mărturisesc că nu mai am timp. Dacă cineva vrea să vină în funcţie publică şi îşi ia aşa nişte ani buni, mulţi ani până să livreze rezultate, recunosc, eu cred că unele dintre rezultate să se poată obţină într-un timp rezonabil, şi ştiu că se poate şi am văzut Case de Pensii care pot. Deci se poate. Problema este cu cei care nu pot. Şi dacă nu pot trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii. Sau dacă sunt probleme de sistem, să le luăm. Că de aia numesc numesc nişte oameni în funcţie, să-şi asume nişte decizii de managament.

Deci am mai multe propunere pentru Casa Naţională de Pensii pe care le discut cu premierul. Cred că trebuie să am o pregătire şi mai bună a persoanei respectivă pentru a fi pregătită după caz să se integreze într-un stil de management destul de exigent şi admit acest lucru.

„Nu a fost o surpriză pentru dânsul. Am avut mai multe discuţii”

O ultimă întrebare pe acest subiect. V-a fost impus domnul Ţenţ de partid?

Nu. A fost propunerea mea. Am comunicat mult cu dânsul înainte de numire, i-am transmis destul de multe informaţii, am comunicat mult ca să mă asigur că ne cunoaştem şi că ştie care este modul în care lucrez. Da, mi-am dorit să lucrez cu domnul Ţenţ, îl consider un om tânăr care are în acest moment al carierei sale o experienţă care poate fi utilă în poziţii cheie în administraţie. Eu cred în oamenii tineri, n-o să vă ascund acest lucru. Cred în faptul că trebuie să li se dea o şansă să demonstreze. Acum, provocările sunt foarte diferite. Într-un fel este o provocare la o casă judeţeană de Pensii, şi în alt fel la nivel naţional. Eu ştiu aceste lucruri, nu-l judec, este dânsului să-şi facă propria evaluare. Vă asigur că nu-l judec şi până la un punct îmi dau seama că uman nu este plăcut.

Am avut o discuţie cu dânsul în ultimele săptămâni, nu este adevărat că este o surpriză pentru dânsul. Am avut mai multe discuţii, l-am rugat să corectăm anumite lucruri, nu am ce să-mi reproşez în sensul în care am luat decizia peste noapte. Consider că capitolul încheiat şi permiteţi-mi să fac dovada, şi sincer m-am expus prin această propunere de revocare pentru că asta înseamnă că următoarea numire şi următoarele rezultate chiar trebuie să apară. Pentru că dacă nu apar, percepţia va fi că nu sunt în stare să le fac să apară. Deci m-am expus prin această decizie şi sunt conştientă.