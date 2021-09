Fostul şef al lui Florin Cîţu explică de ce l-a concediat din ING Bank: „Nu ştie să lucreze în echipă şi chiar crede că poate să facă orice”

Mişu Negriţoiu i-a făcut această caracterizare lui Cîţu într-un comentariu la o postare pe Facebook a lui Rareş Bogdan.

„Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi, cu Citu. Va cunosc destul de bine pe amindoi, si stii asta. M-ai intrebat odata de Citu. Am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De-asta l-am si scos din banca. Este f invechit. Nu stie sa lucreze in echipa. Si chiar crede, ca poate sa faca orice! Orban este singurul care poate sa duca PNL mai departe. Voi il ingropati. Nu-mi pasa, dar pacat de tara! Presedintele tau, pluteste. A ratat sansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult, la tine”, se arată în comentariul ce pare a fi asociat contului lui Mişu Negriţoiu.

Negriţoiu a fost ministru de stat pentru coordonare, strategie şi reformă în guvernul Văcăroiu (1992-1993) şi preşedinte al ASF România, precum şi deputat PDSR timp de un an (1996-1997), demisionând din legislativ pentru a intra în mediul privat. A ajuns la ING, iar la 1 august 2006 a devenit director general al bancii.





Negriţoiu a lucrat încă din 2006 cu Florin Cîţu, angajat atunci ca economist şef ING, şi trecut apoi şef al departamentului pieţe financiare (2007 – 2011).

Potrivit G4media , Florin Cîţu a fost îndepărtat din ING prin reorganizarea departamentului. El a dat în judecată banca pentru concediere, dar a pierdut procesul.

„Am fost înştiinţat ieri că sunt concediat. Nu ştiu dacă acest lucru are legătură cu episodul celebru din 2008, dar nu cred că acesta este motivul.

Am decis să acţionez banca în judecată şi sper să câştig”, declara în presă Florin Cîţu în 2011.

După ce a dat în judecată banca, instanţa a dat câştig de cauză celor de la ING Bank.