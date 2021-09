Decizia PSD înclină definitiv balanţa în favoarea plecării lui Florin Cîţu



Ceea ce nu era sigur până aseară, a devenit realitate. Mai multe surse de la vârful PSD, inclusiv preşedintele Ciolacu, au precizat că PSD va vota moţiunea de cenzură iniţiată de USR PLUS şi AUR. (Preşedintele Ciolacu: „Vă spun aici în premieră. Să depună USR şi AUR moţiunea, iar PSD votează şi pică guvernul. Să semneze ei împreună moţiunea să o depună în Parlament şi toţi colegii mei, 157, vor vota”). De fapt, este textul moţiunii redactate de AUR din care acesta a admis să elimine pasajele critice referitoare la USR PLUS. Luni, la prima oră, această moţiune de cenzură va fi depusă la parlament, şi rămâne o chestiune de zile până la votarea ei în parlament.

Azi este o ultimă şedinţă a coaliţiei în această formulă, în care USR PLUS va cere PNL să vină cu o altă propunere de premier. Acest lucru nu se va întâmpla, pentru că acum câteva zile aproape toată conducerea PNL a votat susţinerea dlui Florin Cîţu. Şi chiar dacă PNL ar decide acum altceva, Florin Cîţu tot nu va demisiona, acceptând să plece din politică pe scut, nu sub scut.

Interesele electorale ale PSD, AUR şi USR PLUS sunt ca premierul actual să plece. În felul acesta vor demonstra propriului electorat că veghează la interesele românilor grav afectate de premierul Cîţu.

Criticile aduse USR PLUS pe colaborarea cu partide „extremiste”, şi care au făcut mult rău României, nu stau în picioare. Când este vorba de interesul major al ţării, să fie guvernată cum trebuie în următorii 3 ani, şi în perspectiva alegerilor din 2024, scopul scuză mijloacele. Dacă USR PLUS pleca pur şi simplu de la guvernare, premierul Cîţu îşi făcea de cap încă trei ani, cu rezultatele catastrofale pe care le-a obţinut în ultimul an şi nouă luni. Faptul că Florin Cîţu n-a anticipat ce-l aşteaptă după comportamentul impardonabil legat de PNDL 3, este o dovadă în plus că nu merită să fie premier. Dacă ultimul „joc” al lui Cîţu a fost cu girul şi aprobarea lui Iohannis, ratarea lui îl lasă în offside şi pe preşedinte. Dar nici măcar susţinerea preşedintelui Iohannis nu-l mai poate ajuta cu ceva, cum îşi imaginase Florin Cîţu.

Preşedintele Iohannis nu-l mai poate desemna tot pe Cîţu la formarea unui nou guvern, conform deciziei 85/2020 a CCR.

Se mai poate argumenta că OUG privind PNDL 3 se va da azi, şi astfel Florin Cîţu şi-a atins scopul. Nu este chiar aşa, pentru că OUG trece în dezbatere parlamentară, unde poate fi blocată, pentru că PSD nu e sigur că banii din PNDL 3 vor merge şi la mulţi primari şi CJ aparţinând PSD. Apoi, legislaţia secundară va fi dată de viitorul guvern, condus de un alt premier, ceea ce poate schimba complet regulile jocului.

În concluzie, cel mai probabil Florin Cîţu va fi debarcat săptămâna viitoare de la conducerea guvernului, prin moţiune de cenzură iniţiată de USR PLUS şi AUR, dar votată şi de PSD.

De ce PNDL 3 ar fi reprezentat un jaf din bani publici

Liviu Avram, de la Adevărul, spune:

„Curtea de Conturi a efectuat un audit la primele două programe şi a găsit multe vulnerabilităţi, care deschideau larg uşa fraudelor, şi niciun fel de sancţiuni pentru cei care le comiteau. Nu e de mirare, aşadar, că implementarea primelor două PNDL-uri a fost însoţită de numeroase potlogării, unele dintre ele foarte bine documentate, acum câteva luni, de portalul Recorder.ro: achiziţii supraevaluate, licitaţii trucate, folosirea materiale de proastă calitate, încredinţarea contractelor unor firme de partid. Puşi în faţa evidenţelor, primarii, în cel mai bun caz, o făceau pe proştii şi dădeau vina pe diriginţii de şantier”.

Organizaţia neguvernamentală Expert Forum (EFOR) a comparat ordonanţa de urgenţă pe care vrea s-o adopte Guvernul Cîţu cu legislaţia de pe vremea lui Dragnea şi a observat că niciuna dintre vulnerabilităţile sesizate de Curtea de Conturi nu a fost rezolvată. EFOR a organizat şi o dezbatere asupra acestui subiect, iar un secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării şi-a notat observaţiile şi a dat asigurări că acestea vor fi avute în vedere „dacă va dori factorul politic”. Iar factorul politic nu a dorit. Sau nu ştim încă, pentru că există un secret deplin asupra PNDL 3.

Una dintre observaţiile formulate de EFOR este aceea că din proiectul de ordonanţă de urgenţă lipsesc elemente esenţiale pentru un program care îşi propune să cheltuiască 50 de miliarde de lei în următorii cinci ani. Cum ar fi: obiectivele programului, criterii de alocare a fondurilor, criterii de evaluare şi de prioritizare, limitele superioare sau inferioare pentru finanţarea unui proiect sau pentru tipurile de cheltuieli dintr-un proiect, etc.

Liviu Avram explică o altă lacună esenţială a PNDL 3:

„În anul 2016, Curtea Constituţională a stabilit că pentru a putea fi reţinută infracţiunea de abuz în serviciu, un funcţionar trebuie să fi încălcat legea, înţeleasă fie ca act normativ adoptat de Parlament, fie echivalentul său emis de Guvern, ordonanţa simplă şi ordonanţa de urgenţă. Prin urmare, dacă un funcţionar încalcă norme de rang inferior, cum ar fi hotărârile de guvern sau ordinele de ministru, fapta sa nu mai poate, sub nicio formă, să îmbrace conotaţii penale. Lăsând elementele cruciale ale programului PNDL 3 să fie reglementate prin ordin de ministru, Guvernul Cîţu scoate practic de sub incidenţă penală toate încălcările acelor reglementări”.

Cu alte cuvinte, furturile din PNDL 3 nu pot fi sancţionate penal. Primarii şi liderii politici pot fura liniştiţi din fondurile PNDL 3, fără frică de a fi condamnaţi penal!

Iată ce spune Recorder:

Am găsit lucrări în care asfaltul s-a turnat direct pe pământ, pentru că banii de materiale să rămână în buzunarul constructorilor; am găsit firme patronate de rudele sau prietenii unor miniştri PSD, care au încasat finanţările de la Guvern şi au lăsat în urmă şosele care s-au distrus după primul îngheţ; am găsit drumuri asfaltate prin PNDL de două ori, fără ca nimeni să vadă vreo problemă în asta; am găsit primari care insistă să construiască cu aceleaşi firme care le-au făcut praf toate lucrările; am găsit un program megalomanic, care risipeşte sume uriaşe de bani fără să aibă mecanisme clare de control. Un adevărat paradis al primarilor descurcăreţi şi al afaceriştilor conectaţi politic.

Ei bine, toată suflarea pro Cîţu, inclusiv Emil Boc, ignoră aceste adevăruri, semnalate doar de presă, şi spun că USR PLUS se opune dezvoltării ţării.

USR PLUS iese întărit din acest episod

Este singurul partid din coaliţie care a înţeles şi acţionat împotriva furtului din bani publici prin PNDL 3, cu riscul de a pleca de la guvernare. Dacă Florin Cîţu pleacă de la conducerea guvernului (acum aproape certă această variantă), avem un prim episod în care un partid joacă decisiv în interesul poporului, şi chiar reuşeşte în acest demers. Cu inteligenţă, cu cunoaşterea tuturor căilor politicii româneşti. Acest demers va conta decisiv la alegerile din 2024, electoratul va recunoaşte acest efort important şi încununat de succes.

Concluzie

Calculele USR PLUS s-au dovedit corecte. Şi când a înţeles că PSD şi AUR vor vota moţiunea de cenzură împotriva premierului Cîţu, şi când a dirijat corect acţiunile necesare atingerii scopului propus. Prost pică conducerea PNL, care-l ţine în braţe pe Cîţu până în ultima clipă, girându-i hoţiile care urmau să se petreacă prin PNDL 3. Orban va câştiga acum detaşat conducerea PNL la congresul din 25 septembrie, dar depinde ce va face în continuare pentru a-şi spăla păcatele la care a fost părtaş împreună cu Cîţu în ultimul an şi 9 luni.